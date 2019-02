Die Bettenknappheit in Krankenhäusern kann zu erstaunlich guten Notlösungen führen. Dies hat der englische Geburtshelfer Kevin Dalton bewiesen. Er berichtete kürzlich in München auf einer Fachtagung über Computer-Anwendung in der Frauenheilkunde über einen pfiffigen Rechnereinsatz bei werdenden Müttern, die an einer Schwangerschaftsstörung erkrankt sind. Häufige Symptome sind zum Beispiel ein hoher Blutdruck, eine schwangerschaftsbedingte Blutzuckererhöhung, die den Verdacht auf eine Zuckerkrankheit nahelegen, oder Unregelmäßigkeiten des kindlichen Herzschlages. Bei uns werden Frauen mit einer solchen „Risikoschwangerschaft“ meist ins Krankenhaus aufgenommen, oft nur, um in Ruhe den Blutdruck messen zu können oder die Herzfrequenz des ungeborenen Kindes zu kontrollieren. Kevin Dalton benutzt dazu Telephonleitungen, die Patientin kann zu Hause bleiben.

Die Patientin erhält von Dalton ein Blutdruckmeßgerät mit einer digitalisierten Anzeige. Das Gerät ist so programmiert, daß es aus mehreren Blutdruckmessungen einen Mittelwert errechnet und diesen in die angeschlossene Telephonleitung abgibt. In der Telephonzentrale des Rosie Maternity Hospitals in Cambridge werden diese Signale aufgenommen und in einem Personalcomputer gespeichert.

Die Übertragung der „Herzfrequenzmuster“ des ungeborenen Kindes ist noch leichter. Die modernen, überall auch bei der Geburt benutzten Monitore registrieren den Herzdoppelschlag des Babys durch die mütterliche Bauchdecke. Dessen Frequenz wird gespeichert und der zeitliche Abstand zum nächsten Doppelschlag verglichen. Mit dieser Technik, sie ist von dem deutschen Frauenarzt Konrad Hamacher erfunden worden, kann das ungeborene Kind sehr zuverlässig überwacht werden. Moderne Monitore haben einen „Telephonausgang“ im Rechner, der einfach angeschlossen werden kann.

Für die Bestimmung des Blutzuckers, und der damit auch möglichen Überwachung einer Zuckerdiät, muß die Patientin sich in den Finger stechen, um mit Hilfe eines Glukometers die Zuckerwerte im Blutstropfen zu bestimmen. Auch das Glukometer hat einen Telephonanschluß und übermittelt den Blutzuckerwert zur Zentrale in Cambridge.

Die britischen Gynäkologen sind sehr zufrieden mit dieser Form der Überwachung. In der Schwangerschaft kündigen sich Änderungen im Zustand des Kindes sehr langsam an. Werden zum Beispiel die ausgedruckten Herzfrequenzmuster flach – die Ärzte sprechen von silenten Ondulationen – dann ist es Zeit, die Frauen in die Klinik zu bitten. Die Bestimmung der Blutdruckwerte über einen kürzeren Zeitraum brachte sogar postitiv überraschende Ergebnisse: Bei den meisten Frauen, die bei der Vorstellung im Krankenhaus oder beim Hausarzt einen „hohen“ Blutdruck hatten, wurden die Werte normal wenn sie haben genügt um den Blutdruck wieder zu senken.

Bei der Überwachung von Zuckerkranken konnten alle „Diätsünden“ sofort entdeckt werden. Mit der telephonischen Übermittlung war, je nach Blutzuckerhöhe, ein Alarm verbunden. Die Ursache des Blutzuckeranstiegs konnte sofort geklärt und gegebenenfalls auch gleich behandelt werden.

Die gynäkologischen Computerfreaks, die sich auf der Tagung die Köpfe heiß geredet hatten über Expertensysteme und künstliche Intelligenz, staunten über die praktische Intelligenz der britischen Kollegen, die mit einem geringen Aufwand ihre Patientinnen schonend behandelten und obendrein noch Geld sparten. Vielleicht kommen wir in der Bundesrepublik deshalb nicht auf so gute Ideen, weil wir zu viele Krankenhausbetten haben. Hans Harald Bräutigam