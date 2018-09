Ein Turm und ein alter Schacht zum Erforschen der Schwerelosigkeit

Von Gero von Randow

Wenn Kinder auf einem Turm oder einer Brücke stehen, dann werfen sie gerne etwas hinab – und so mancher Erwachsener erliegt der gleichen Verlockung. Das Spiel mit der Schwerkraft, das von hoch oben so reizvoll ist, wird ab November mit wissenschaftlichem Ernst betrieben – am "Zarm", dem "Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation" in Bremen. Das Institut ist auf dem Campus der Universität leicht zu finden, denn die Wissenschaftler um Professor Hans J. Rath haben dort schon einen 146 Meter hohen "Fallturm" im Rohbau stehen.

Galilei warf, so lautet die Legende, von der vorletzten Plattform des Schiefen Turms von Pisa kleine Gegenstände herab, um die Eigenschaften der Schwerkraft zu untersuchen. Der Turmbau zu Bremen hingegen ragt kerzengerade in die Höhe; die Forscher "werfen" im Inneren des Turms. Sie untersuchen auch nicht etwa die Schwerkraft, deren Gesetze sind bekannt, sondern sie bauen ein Labor, in dem es für kurze Zeit praktisch keine Schwerkraft mehr gibt. Das Labor ist eine Kapsel, eineinhalb Meter lang, die durch eine frei im Turm stehende Vakuumröhre hinabfällt. In der Kapsel herrscht beinahe Schwerelosigkeit, "Mikrogravitation". Versuche in diesem frei fallenden Labor laufen also ohne den Einfluß der Gravitation ab; theoretische Modellvorstellungen lassen sich daher im Experiment überprüfen.

Kugelförmige Flammen

Zum Beispiel Modelle von Verbrennungsvorgängen in der Schwerelosigkeit. Die uns vertraute Form einer Kerzenflamme entsteht durch das Aufsteigen der heißen und deshalb leichten Gase; doch wenn es keine Schwerkraft gibt, dann gibt es auch keine Gewichtsunterschiede. Deswegen nimmt die Flamme die Gestalt einer diffusen Kugel an. Neben der Verbrennung, für die sich die Hersteller von Motoren interessieren, läßt sich auch das Verhalten von Flüssigkeiten und Aerosolen in bestimmten Fällen gründlicher erforschen, wenn die Schwerkraft die Experimente nicht mehr stört. Grundlagenforschung und Anwendung liegen hier dicht beieinander. Großes Interesse an Versuchen unter Mikrogravitation zeigt zum Beispiel auch die chemische Industrie: Ihre Verfahrenstechniker hoffen, in der Schwerelosigkeit längere und chemisch einheitlichere Polymer-Moleküle herstellen zu können. Bei normaler Erdschwere reißen Auftriebseffekte – eine Folge der freiwerdenden Wärme bei der chemischen Reaktion – viele Molekülketten immer wieder entzwei.

Die Bremer Forscher wollen den Zarm-Turm auch für Verbesserungen in der Meßtechnik nutzen. Wer etwa herausfinden will, wie schnell eine Flüssigkeit strömt, dem steht ein bewährtes Verfahren zur Verfügung: die Hitzdrahtmeßtechnik. Ein kleiner Draht wird in die Flüssigkeit getaucht und auf konstante Temperatur erhitzt – je schneller die Strömung, desto mehr Heizstrom wird gebraucht. So läßt sich die Fließgeschwindigkeit indirekt messen. Der heiße Draht verursacht jedoch auch eine schwache Auftriebsströmung. Solange die Flüssigkeit schnell genug strömt, kann der Auftrieb vernachlässigt werden. Bei geringer Geschwindigkeit indes verfälscht dieser Effekt, der nur unter dem Einfluß der Schwerkraft auftritt, die Meßergebnisse. Das Zarm will diese Störung demnächst genau bestimmen, so da. sie in Zukunft besser berücksichtigt werden kau 1.