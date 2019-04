Inhalt Seite 1 — Jetzt wachsen die Zweifel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Nordsee kippt, Bäume sterben. In der Ozonschicht klafft ein Loch, Wissenschaftler warnen vor einer globalen Klimakatastrophe. Tiere und Pflanzen sterben aus, Grund- und Trinkwasser sind von Giften bedroht. Der Schlamm aus den Kläranlagen ist zum gefahrlichen Sondermüll geworden. Saubere Luft zum Atmen gibt es kaum noch irgendwo. Jeden Tag werden über vierzig Hektar Landschaft mit Beton und Asphalt versiegelt. Und in den Ballungsräumen bricht alltäglich der Verkehr zusammen. Zwar sind die Informationen bruchstückhaft, aber es gibt keinen Zweifel über dieses häßliche Bild der Wirklichkeit.

Dagegen steht die glänzende Front des Fortschritts: In einem Rechenwerk namens Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung wird Jahr für Jahr dokumentiert, daß die deutsche Wirtschaft immer mehr leistet. Eine einzige Ziffer beweist das angeblich: die Wachstumsrate des Bruttosozialprodukts. Rechnet man die Inflation heraus, so hat sich dieses Sozialprodukt, die Summe dessen, was alles in einem Jahr produziert wird, von 1960 bis 1988 mehr als verdoppelt. Aber geht es den Menschen heute deshalb auch mehr als doppelt so gut wie vor dreißig Jahren? Wohl kaum.

Als Wohlstandsindikator war das Sozialprodukt zwar nie konzipiert worden. Aber in der politischen Arena ist dieses Rechenwerk zur Erfassung monetärer Transaktionen stets so mißbraucht worden. Den einen, die zur Regierungspartei zählen, war die Wachstumsrate des Sozialprodukts stets Ausweis ihres erfolgreichen Tuns. Die anderen, die Oppositionspolitiker, meinten meist, bei besserer Politik hätte die Wachstumsrate noch höher sein müssen. Einig waren sich alle nur über eins: Hohes Wachstum ist gut, niedriges schlecht. Die Bonner Politiker setzten einfach das Wachstum des Sozialprodukts mit dem Wachstum des Wohlstandes gleich. Das ist purer Wachstumsfetischismus.

In seiner Studie über die ökologischen Milliarden bezifferte der Wirtschaftswissenschaftler Lutz Wicke vom Umweltbundesamt die jährlichen Umweltschäden auf über hundert Milliarden Mark. Und Christian Leipert vom Wissenschaftszentrum Berlin stellte fest, daß die Folgeschäden des Wachstumsprozesses mittlerweile schon zehn Prozent des Sozialprodukts ausmachen. Ein immer größer werdender Anteil des Wachstums muß nach seinen Erkenntnissen dafür verwendet werden, die Wachstumsschäden zu beseitigen – eine absurde Ökonomie.

Aber die Wirtschaftspolitiker aller Parteien beginnen offenbar langsam, über das Problem nachzudenken. Auf Initiative der Grünen riefen die Mitglieder des Bundestags-Wirtschaftsausschusses Experten von Rang und Namen zur Anhörung nach Bonn. In acht Fragen wollten sie wissen, welchen Stellenwert Wirtschaftswachstum angesichts der ökologischen Probleme heute hat und wie sich die ökologischen Folgekosten des Wirtschaftens erfassen und bewerten lassen. Zwar enthält der Expertenrat keine Neuigkeiten. Aber die Tatsache, daß sich die Bonner Wirtschaftspolitiker an solcher Aufklärung und Beratung endlich interessiert zeigen, deutet eine kleine Revolution in ihrem Denken an. Denn jahrzehntelang war die Frage nach dem Sinn des Wachstums in Bonn tabuisiert.

Die Stellungnahmen der Sachverständigen auf die acht Fragen könnten die Politiker dagegen eher verwirrt haben. Denn in dem Beziehungsgeflecht zwischen Wirtschaftswachstum und Umweltverschmutzung ist theoretisch wohl so ziemlich alles möglich. Offenbar gilt sowohl die altehrwürdige Formel, daß Ökologie Langzeitökonomie ist, als auch die Aussage, daß Wachstum und Umweltschutz in Konflikt zueinander stehen. Kurzum: "Eine Steigerung des Bruttosozialprodukts kann die Wohlfahrt der Gesellschaft steigern, sie kann sie aber auch vermindern", wie einer der Experten meinte. Das ist zwar zutreffend, doch solche Belehrung ist für die Politiker nur von geringem Wert. Die Frage ist deshalb, unter welchen Bedingungen das eine oder das andere zutrifft.

Die Nutzung der Umwelt hat keinen Marktpreis. Deshalb werden in der Produktion und beim Konsum zu viele Umweltressourcen beansprucht. Die in Geld bewertete Wirtschaftsleistung wächst zu Lasten der Umwelt. Das Sozialprodukt steigt, nicht aber die Wohlfahrt der Gesellschaft.