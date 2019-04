Danke, es war ein interessantes Stück, ich fühle mich belehrt. Nämlich in folgender Hinsicht. Schon als Kind hat es mir jeder an der Nase angesehen, wenn ich geschwindelt habe; jedenfalls kam es mir immer so vor. Dieser ungute Charakterzug verband sich vor vielen Jahren mit einer semirationalen Überlegung, nämlich der, daß die öffentliche Hand schließlich auch irgendwie zu ihren Kröten kommen muß. Seitdem praktiziere ich die sogenannte Steuerehrlichkeit. Jedesmal, wenn aus dem wunderschönen Gifhorn, das irgendwie der Ursprungsort dieser amtlichen Pest zu sein scheint, der Packen unappetitlicher, aber vorbildlich sparsam gestalteter Einkommensteuerformulare kam, habe ich mich hingesetzt, in alle Sparbücher gesehen, über die ich meinen Geldbesitz verteilt habe7 um in einem Notfall auch einmal mehr als 2000 Mark abheben zu dürfen, habe die Zinsen zusammengezählt und sie brav in die "Anlage KSO" meiner Einkommensteuererklärung eingetragen.

Wenn ich dann die letzte Rate meiner Einkommensteuer abgestottert hatte, wußte ich zwar genau, daß Sparen nicht lohnt; die um die Steuern verminderten Zinsen glichen nie auch nur den Kaufkraftverlust des letzten Jahres aus, und für das Geld, das die gleiche Bank mir geliehen hatte, knöpfte sie mir viermal soviel ab, wie sie mir für das ihr geliehene Geld zu zahlen geruhte, und dieser Umstand rührte das Finanzamt mitnichten. Aber ich war ja ehrlich, ein vorbildlicher Staatsbürger.

Wohl habe ich mich dabei manchmal gefragt, ob das Finanzamt großen Erfolg mit seiner Aktion KSO hat. Was heißt das überhaupt, KSO? "Keiner so ein Ochse"? Ach was, dachte ich dann; im großen und ganzen werden die meisten es schon ebenso halten, schließlich sind wir kein ganzes Volk von Steuerhinterziehern. Jetzt weiß ich es besser. Danke, wie gesagt.

Als die Quellensteuer beschlossen wurde, kam ich mir noch toll vor. Mich, wußte ich, kneift sie nicht. Das Geld hätte das FA ja sowieso gekriegt. Jetzt eben einen Teil davon ein bißchen früher, eine Art Steuerdisagio; aber dafür wollte es ja die Hauptmasse seines Anteils immer erst ein Jahr später haben, als er eigentlich fällig gewesen wäre. Dann aber ging das allgemeine Zetermordio los. Erst dachte ich, ich höre nicht richtig. Was hatten die Leute alle gegen die Quellensteuer? Gut, die Finanzbeamten, die nun einen Haufen neuer Bescheinigungen ausschreiben mußten, hatten einen Grund zum Jammern. Die Banken? Nach Kenntnis ihrer Seelenlage war ich sicher, daß sie sich jeden Pfennig, den die neue Situation sie kostete, mit einer hübschen kleinen Marge von ihren Kunden zurückholen würden. Aber die ändern, das Volk und seine Vertreter und all die konsternierten Führungskräfte, die ja immer ihre Bedenken im Fernsehen vortrugen?

Damals flatterte mir das Werbeexemplar eines Wirtschaftsmagazins in den Briefkasten. Darin wurde mir auseinandergesetzt, was die Leute gegen die Quellensteuer hätten. Sie hätten sie mißverstanden. Sie dächten, sie würden nun jedes Jahr zehn Prozent von ihrem Kapital und nicht von ihren Zinsen los; sie dächten, die Banken würden den Sparer dem Finanzamt verpetzen; sie dächten noch dies und jenes, und ich dachte: So behämmert ist in Geldsachen doch notgedrungen keiner, und schon gar nicht sind es die Finanz Aale, die dieses Magazin lesen.

Aber da war der Groschen sowieso schon gefallen. Der "kleine Sparer" war mitleidig also gleich wieder befreit worden. Offenbar hatte nie jemand damit gerechnet, daß er seine Zinsen versteuert, und der Staat legte auch gar keinen Wert darauf. Und jetzt wird auf allgemeinen Wunsch nun auch dem "großen Anleger", dem Mann der Spitzenrenditen, die Bürde der Zwangsteilehrlichkeit wieder abgenommen, aus volkswirtschaftlichen Gründen: Sonst flieht es, sein schönes Kapital, flieht ins Ausland! Deshalb also schickt mir meine Bank seit einiger Zeit immer so heimlichtuerische Briefe zu, die mir zureden, mein Geld doch lieber in Luxemburg oder Hongkong oder Timbuktu aufbewahren zu lassen: der Bankier als Fluchthelfer! Hierzulande hätten meine begüterten Mitbürger ihren Renditen die Spitze abbrechen müssen, indem sie sie ein bißchen versteuern, und das war ihnen natürlich nicht zuzumuten, da haben sie ihre Knete lieber ins unbelangbare Ausland entfleuchen lassen und der Volkswirtschaft einen üblen Schaden zugefügt. Ergo, wer nichts gegen die Quellensteuer hatte, ist aus höherer nationalökonomischer Warte geradezu ein Schädling, er hat sich mitschuldig gemacht an der Vertreibung vieler DM.

Kapiert. Offenbar war ich hier bei uns der einzige, der je seine Zinsen versteuert hat. Es kommt nicht wieder vor. Ich überlege nur noch, ob ich jetzt im Steuermonat Mai einfach Nullen in KSO eintrage, oder ob ich dem Finanzamt mitteile, daß ich im Lichte der stattgehabten öffentlichen Debatte über die Frage der Qüellenbesteuerung von Zinserträgen eine Ausfüllung der Anlage KSO künftig ablehne. Jacob Kling?