Der Biologieprofessor Berndt Heydemann wurde im vergangenen Jahr Umweltminister der SPD-geführten Kieler Landesregierung, als das Robbensterben gerade begann und die Algenpest für Schlagzeilen sorgte. Heydemann, parteilos, machte durch ungewöhnliche Ideen bald von sich reden. Mit dem Minister sprach Ulrich Stock.

Im vergangen Jahr sind 5700 Seehunde an der Küste Schleswig-Holsteins qualvoll verendet, und das Robbensterben dauert an. Man sagt: Erst stirbt der Seehund, dann der Mensch Sind in diesem Jahr die ersten Touristen dran?

Nein. Ich unterscheide die Badewasserqualität, Note 2, von der ökologischen Wassergute, Note 4 bis 5. Der Mensch lebt nicht im Wasser wie der Seehund. Aber der Seehund ist ein Vorwarnsystem. Das Seehundsterben ist die kleine Katastrophe, die uns vor der großen Katastrophe warnt.

Die toten Robben werden vom Urlaubsstrand auf die Sondermülldeponie gebracht. Die Verarbeitung zu Tierfutter hat die Landesregierung untersagt, weil die Kadaver zuviel Quecksilber enthalten. Von den 24 Tonnen Quecksilber, die jährlich mit der Elbe in die Nordsee gelangen, kommen 23,88 Tonnen über die DDR-Grenze zu uns. Mußte also nicht die DDR verpflichtet werden, die Seehunde zu entsorgen, etwa in Schonberg?

Nach dem Verursacherprinzip wäre das richtig. Aber ich werde vorschlagen, daß Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen der DDR in einem gemeinsamen Technologieprojekt helfen, ihr Abwasser beispielsweise von Quecksilber zu reinigen. Es geht dabei vor allem um zwei Betriebe. Hier flexibel zu reagieren, scheint mir sinnvoller zu sein, als auf Prinzipien zu beharren und das Problem über Jahre zu verschleppen.

Reden wir über die hausgemachte Verschmutzung. Von den uberdungten Ackern Schleswig-Holsteins kommt zuviel Nitrat ins Meer, das die Algen zur Blute bringt. Sie haben vorgeschlagen, Ackerflächen entlang der Bache stillzulegen, um so den direkten Eintrag zu vermindern. Wie viele Bauern sind diesem Rat gefolgt?

Sie konnten es noch nicht. Erst Ende März hat der Landtag die Mittel beschlossen, 900 000 Mark für dieses Jahr zunächst. Nun sollen 500 Kilometer Uferstreifen stillgelegt werden, mittelfristig werden es 2000 Kilometer sein. Auf zehn Meter Breite entlang der Gewässer darf nichts angebaut, nicht gedüngt und auch nicht gemäht werden. Es darf hier gar nichts gemacht werden, damit wir die Maßnahme überprüfen können. Etwa 700 bis 900 Mark bekommt ein Bauer pro Hektar; die Zahlungen sind degressiv. Wer sich sofort meldet, erhält mehr Geld als jemand, der sich später zur Stillegung entschließt.