Von Wolf Lepenies

Die Traditionen der deutschen Wissenskultur sind heute nur noch in Mischformen vorhanden. Das ist eine Spätfolge des Nationalsozialismus: die Unterdrückung von Disziplinen und die Vertreibung vor allem jüdischer Gelehrter haben zu einer Vermengung deutscher und angelsächsischer Wissensbestände geführt, die nationaltypische Ausfilterungen kaum mehr gestattet. Die nach Amerika vertriebenen deutschen Geistes- und Sozialwissenschaften konnten nur durch aktive Anpassung überleben. Georg Simmel fiel es noch leicht, den Pragmatismus als die Summe dessen zu entlarven, was sich die Amerikaner aus Nietzsche geholt hatten – nach dem Zweiten Weltkrieg kehrten deutsche Traditionen in schwer durchschaubarer Verkleidung an ihren Ursprung zurück. So wurde beispielsweise die empirische Sozialforschung mißtrauisch als Bestandteil einer Politik der re-education verdächtigt. Niemand schien zu wissen, daß es sich um die Heimkehr einer europäischen Tradition handelte.

Man mag die weltweit sichtbare, sprachliche wie kulturelle Anglo-Amerikanisierung beklagen – in der Bundesrepublik hat die durch Vertreibung und Emigration erzwungene frühzeitige Internationalisierung vieler Disziplinen und Wissensbereiche deren intellektuelle Konkurrenzfähigkeit erhöht. Sie hat schon früh eine kulturelle "Westorientierung" bewirkt, welche die Integration in das politische Bündnis vorwegnahm und später zu seiner Stabilisierung beitrug.

Vor diesem Hintergrund ist ein amerikanischer Versuch bemerkenswert, deutsche Denktraditionen, deren nationalspezifische Färbung wir heute kaum mehr wahrnehmen, durch eine Art Re-Germanisierung auf ihren Ursprungszusammenhang zurückzuschneiden.

Die amerikanische Bildungskrise

Allan Blooms vor zwei Jahren erschienenes Buch "The Closing of the American Mind" ist nur von wenigen Amerikanern in dieser Perspektive gelesen worden. Selbst Sidney Hook, der in der letzten Ausgabe des American Scholar (Januar 1989) nicht nur Blooms noble failure rezensiert, sondern auch mit den Kritikern des Buches abrechnet, widmet dem zentralen Kapitel "The German Connection" keine Zeile. Und doch handelt es sich dabei um die Beschreibung der tiefliegenden Ursachen, die angeblich für die Malaise der amerikanischen Universität der Gegenwart verantwortlich sind.

Für Bloom wurde die amerikanische Bildungskrise bereits in den Studentenunruhen der sechziger Jahre sichtbar: unterstützt durch die Frauenbewegung und durch die Emanzipationsbestrebungen ethnischer Minderheiten radikalisiert, wurde der im klassischen Naturrecht wurzelnde Wertekanon der amerikanischen Gesellschaft angegriffen. Heute sind in den Universitäten Bildungsverdrossenheit, Leistungsabfall und die militante Einschränkung der akademischen Freiheit die Folge. Sie stellen das kulturelle Selbstverständnis Amerikas in Frage.