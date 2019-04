Inhalt Seite 1 — Reformen statt Revolution Seite 2 Auf einer Seite lesen

Fußball-Revolutionäre planen den Umsturz: Sie träumen von Fußballfirmen, die, losgelöst und unabhängig vom Deutschen Fußballbund (DFB), allein ihren Aktionären Rechenschaft abzulegen haben, sie denken an Opel München, BP Hamburg, Mercedes Stuttgart... Reaktionäre hingegen halten das Geld für die Ursache allen Übels und plädieren für Restriktionen und Sanktionen: begrenzte Transfersummen, Rütlischwüre für die Solidarität.

Weder die einen noch die anderen haben eine Chance, ihre Ideen zu realisieren. Weder ist eine Loslösung der Profiklubs vom DFB noch der Rückfall in die Restauration absoluter Verbandsherrschaft erwünscht oder durchsetzbar. Die Vereine der Bundesliga beanspruchen zwar mehr Autonomie innerhalb des DFB, aber sie akzeptieren die Notwendigkeit der übergeordneten Institution, die für mehr als 20 000 Vereine und fünf Millionen Mitglieder verantwortlich ist.

Nicht Revolution also und Reaktion, aber Reform tut not. Unter den verschiedenen Reformideen ist diese die in diesen Tagen des Zuschauerrückgangs in den Stadien am meisten diskutierte: Das Spielsystem muß modifiziert werden, um die Attraktivität des Spiels und der Wettbewerbe zu erhöhen. Im Gespräch sind dabei verschiedene Varianten, das traditionelle Schema zu verändern, zum Beispiel der Vorschlag, das Rückspiel direkt auf das Hinspiel folgen zu lassen, und eine andere Art der Punktewertung.

Die Überlegung, in direkter Folge von Hin- und Rückspielen bei Spielern und Zuschauern Spannung und Engagement nach dem Muster des Europapokal-Modus zu erzeugen, ist zweifellos ein sportlich stimulierendes Element. Das Prinzip, eine erlittene Niederlage gegen denselben Gegner im unmittelbar nächsten Spiel wettzumachen, hat außerdem das Moment der Aktualität und der "Revanche" für sich.

Die vorgeschlagene Verteilung der Punkte – für den Sieger jeweils einen, für den Gesamtsieger aus Hin- und Rückspiel einen Zusatzpunkt, dazu die Möglichkeit eines Bonuspunktes für das beste Torergebnis einer solchen Zweierrunde – erschwert allerdings schon die Durchschaubarkeit der Tabelle. Die Ermittlung eines Gesamtsiegers bei Gleichstand nach Hin- und Rückspiel durch Verlängerung und/oder Elfmeterschießen und die Diskriminierung des Unentschiedens, für das es keinen Punkt geben soll, widerspricht dem Prinzip der Einfachheit, Vergleichbarkeit und Gerechtigkeit. Das Beispiel der Ergebnisse von 3:3 versus 1:0 zeigt die Problematik einer solchen Regelung auf: Hier wird attraktiver Angriffsfußball nicht unbedingt belohnt.

Vernünftiger als eine solche Veränderung des herkömmlichen Verfahrens scheint mir dieser Vorschlag: die Reduzierung aller Ligen auf sechzehn Mannschaften in einem modifizierten Abstiegsmodus innerhalb von drei Jahren und die künftige Regelung des Auf- und Abstiegs durch zusätzliche Qualifikationsrunden zwischen Bundesliga, zweiter Bundesliga und den Oberligen. Das Prinzip der Verzahnung zwischen Amateur- und Profi-Bereich, der Wettbewerbsgedanke, aber auch die über die eigentliche Punkterunde hinausreichende Spannung sprechen dafür.

Die aus der Reduzierung der Ligen auf sechzehn Klubs gewonnene Zeit könnte erstens für einen Liga-Pokal-Wettbewerb genutzt werden, dessen Gewinner sich damit für den Uefa-Cup qualifizieren sollte, zweitens für eine Entzerrung des Spielplans mit den hohen Belastungen sorgen und drittens ermöglichen, Erholungspausen, Vorbereitungsphasen, Europa- und Weltmeisterschaften und finanzielle Durststrecken besser und ökonomischer zu koordinieren.