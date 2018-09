ZEIT: Herr Brockmeier, die Ölkonzerne wollen ihre Tankstellen direkt an den Computer in der Zentrale anschließen; sie können die Preistafeln dann fernsteuern, Tankstellenpächter müssen nicht mehr auf die Leiter klettern. Warum sehen Sie darin eine beängstigende Entwicklung?

Brockmeier: Die Vernetzung ganzer Tankstellenorganisationen und die enge Anbindung an die Mineralölgesellschaften sichern den Konzernen den direkten Zugriff auf alle Daten. Mit anderen Worten: Der gesamte Geschäftsablauf einer Tankstelle gleicht einem gläsernen Turm.

ZEIT: Aber im Prinzip ändert sich doch nichts am gegenwärtigen Zustand und System. Auch heute schon steuert die Zentrale jede einzelne Tankstelle, die Preise werden vorgegeben. Das geschieht dann in Zukunft halt nicht mehr schriftlich, sondern über eine Datenleitung.

Brockmeier: Man muß davon ausgehen, daß die Mineralölgesellschaften versuchen, ihre Preise auf den jeweiligen Teilmärkten schneller den Verhaltnissen anzupassen, gegebenenfalls aber auch höhere Preise schneller durchzusetzen ...

ZEIT: Was sind die Teilmärkte?

Brockmeier: Das kann die einzelne Stadt, die Region sein, das kann aber möglicherweise auch ein lästiger Wettbewerber in der Nachbarschaft sein. Es ist nicht auszuschließen, daß wir dann auch innerhalb eines Tages etwa durchaus unterschiedliche Preise an einer Tankstelle haben werden. Scherzhafterweise spricht man in der Branche vom Hausfrauentarif, der dann etwas teurer sein dürfte.

ZEIT: In Ballungsgebieten werden die Preise doch heute schon mehrfach am Tag geändert.