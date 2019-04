Inhalt Seite 1 — Provinz im Goldrausch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wir waren immer eine unscheinbare Gemeinde im Schatten", erinnert sich der Bürgermeister von Tsuna, Masakazu Otsuki. Seit März hat sich das geändert. Heute strahlt das reizlose Landstädtchen in der Nähe der japanischen Millionenstadt Osaka seinen Glanz in alle Welt. Denn in Tsuna ist ein gigantischer Goldbarren von 62,7 Kilo zu bewundern. "Der größte der Welt", wie Bürgermeister Otsuki stolz versichert. Die Preziose ist eine Sonderanfertigung für Tsuna und hat die Kommune hundert Millionen Yen, also gut 1,4 Millionen Mark, den Gemeindekämmerer aber eigentlich keinen Pfennig gekostet. Denn das Geld stammt von Premierminister Noboru Takeshita.

Aber der Verdacht wäre falsch, daß sich der über die Bestechungsaffaire des Kommunikationskonzerns Recruit zu Fall gekommene Landesvater heimlich in der Provinz ein monströses Denkmal setzen wollte. Denn das Gold von Tsuna steht im Dienst einer japanischen Version der deutschen Kampagne "Unser Dorf soll schöner werden". Als Takeshita, selbst ein Sohn des flachen Landes, vor achtzehn Monaten ins höchste Staatsamt berufen wurde, verkündete er Furusato Sosei als das Herzstück seiner Regierungszeit. Mit diesem "Plan zum Aufpolieren unserer Heimat" sollte der zunehmenden Ode und Entvölkerung in Nippons Provinz entgegengewirkt werden.

Was der Heimat am meisten fehlte, erkannte der ehemalige Finanzminister mit dem geübten Blick eines Mannes, der seinen eigenen Aufstieg dem großen Geld von Skandal-Firmen wie Recruit verdankt: Wer Geld unters Volk bringt, leistet der Heimatpflege noch immer den besten Dienst. Obwohl die Schulden von 2300 Milliarden Mark kaum zu Spendierfreude Anlaß geben, dachte Takeshita nicht ans Knausern. Die gewaltige Steigerung der Immobilienpreise in den Ballungsräumen hatte dem Fiskus unerwartete Steuern beschert, deren Umverteilung von den immer weniger wohnlichen Metropolen in die zunehmend versteppte Heimat notwendig schien. Heute, nach dem Sturz Takeshitas über die Recruit-Millionen, ahnt Nippon, warum der Premier bei Furusato Sosei mit für ihn untypischer Eile und urbanem Tempo zu Werk ging. Jedenfalls ließ Takeshita umgehend ermitteln, wie viele Kommunen in den roten Zahlen steckten. Das waren fast alle rund 3050 Städte und Gemeinden.

Es begann "das unsinnigste Exempel der Verpulverung unserer Steuern", kommentierte die Tageszeitung Asahi Shimbun. Der Grund für die harsche Kritik an der Liebe zur Provinz: Der "Plan zum Aufpolieren unserer Heimat" sieht vor, daß Dörfer und Städte ungeachtet ihrer Größe und ohne eine Idee vorzuweisen, wie sie das Geld verwenden wollen, hundert Millionen Yen bekommen. Spender Takeshita verbindet mit seinem Geldsegen absolut keine Auflagen und erwartet "nicht einmal einen Abschlußbericht über die Aufnahme oder Beendigung eines Projekts", versichert Kenji Ebata, der für die flächendeckende Distribution von insgesamt fast 4,5 Milliarden Mark zuständige Beamte im Innenministerium.

Da mag die Presse gegen "den politischen Ungeist der Aktion" wettern und "Reminiszenzen an die Käuflichkeit der Politik in Japan" beschwören, Takeshita will Geld geben, ohne wissen zu wollen wofür. Die unerwarteten Mittel entpuppen sich nicht selten als eine Art Danaergeschenk für die lokale Politik. Die hundert Millionen sind für die meisten Beschenkten eine lächerliche Summe, aber doch zuviel, um im laufenden Haushalt untergebuttert zu werden.

"Gewiß sind wir dankbar", beteuert artig der Gemeindevorsteher der südlichen Insel Aogashima, Ichiro Sasaki, "aber eigentlich wissen wir nichts damit anzufangen." Die 210 Seelen zählende Insel hat erst, einmal einen Viehmarkt finanziert. Während die Insulaner von Aogashima "eventuell bis zum nächsten Taifun-Schaden" warten wollen, hat der Kassensturz Takeshitas anderenorts die Provinz sinnlich gemacht.

"Bei uns war das Problem schnell entschieden", erklärt Bürgermeister Otsuki von der Goldbarrenstadt Tsuna, "bei uns wollte die Gemeinde wissen, wie hundert Millionen Yen aussehen." Da hält sich Edelmetall allemal länger als ein Berg Geldscheine unter der Käseglocke. Seit binnen zwei Monaten 76 000 Touristen zur Goldstadt Tsuna pilgerten, glaubt Stadtoberhaupt Otsuki, mit dem Barren sozusagen auf eine Goldader gestoßen zu sein: Je grotesker eine Idee, desto leichter läßt sich mit ihr das Ansehen der Heimat aufpolieren.