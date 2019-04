Einmal den ersten Preis gewinnen – wer hat nicht schon manchmal davon geträumt? Eine Million im Lotto, ein Haus in der Fernsehlotterie, eine Traumreise um die Welt – ach, wäre das schön!

Erfüllt werden solche Träume natürlich nur ganz wenigen Auserwählten, und ich bin eine davon. Doch so recht will die Freude über das große Los, das ich bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung zog, nicht aufkommen. Mein erster Preis ist eine Reise nach Kreta für zwei Personen. Anlaß zum Jubel, werden Sie denken. Und zunächst horte sich auch alles ganz toll an, was die Leiterin eines Hamburger Reisebüros versprach: eine Woche im besten Hotel am Platz, Flug inbegriffen, Wert 4000 Mark.

Schon wenige Minuten nach der Preisvergabe wurde die Freude ein wenig getrübt. Pressevertreter und Photographen zweier Boulevardblätter wollten das Ereignis unbedingt in Wort und Bild festhalten. Nach meinem Geschmack ist solche Publizität indes ganz und gar nicht. Die überstürzte Flucht aus der Stätte meines Sieges verhinderte allerdings nur das Photo, meinen Namen konnte ich – trotz ausdrücklichen Verbots – am nächsten Tag in jenem berühmt-berüchtigten Bilderblatt lesen. Gott sei Dank interessieren sich meine Freunde und Bekannten offenbar nicht für die hanseatischen Gesellschaftsnachrichten. Der erste Ärger verflog. Nun ging es an die Planung.

Das Reisebüro erbat und erhielt mehrere Terminvorschläge. Und siehe da, nun schien alles zu klappen. Ende November bekam ich telephonisch die Zusage für einen Flug von Hamburg nach Heraklion (mit Abflugzeiten) und ein Doppelzimmer mit Meerblick. Datum: Anfang Mai. Der Urlaub wurde entsprechend geplant, die Betreuung der Katze arrangiert, Bücher über die griechische Insel besorgt und studiert. Kurz und gut: Wir bereiteten uns auf Kreta vor, träumten von historischen Stätten und schönen Stränden, Sonne und griechischem Wein.

Anfang März wurden wir unsanft auf die Erde zurückgeholt. Eine Dame aus der Zentrale des Reiseveranstalters trat auf den Plan, gratulierte der "glücklichen Gewinnerin" und erwähnte beiläufig den Abflugort. Da fühlte ich mich beileibe nicht mehr als "glückliche Gewinnerin", sondern eher als hintergangener Kunde zweiter Klasse. Denn plötzlich war statt von Hamburg von Hannover-Langenhagen die Rede und von gänzlich anderen Abflugzeiten. Obendrein stellte sich auch noch heraus, daß das Hamburger Reisebüro dies von Anfang an wußte, mich aber offenbar absichtlich in dem Glauben gelassen hatte, ich könnte von Hamburg aus starten.

Nicht nur der umständliche, lange Weg zum Flughafen der niedersächsischen Landeshauptstadt machte mich so ärgerlich, sondern vor allem die Art, wie das Reiseunternehmen mit seinen Kunden umspringt. Ich sollte die Wahrheit wohl erst so spät erfahren, daß ein Rücktritt nicht mehr möglich gewesen wäre. Mittlerweile wurde mir auch noch bedeutet, daß der Wert der Reise nicht bei 4000 Mark, sondern bei 3000 Mark läge. Aber wer nimmt das schon so genau, schließlich ist das immer noch der erste Preis. Ich habe also froh und dankbar zu sein.

Nun fehlt eigentlich nur noch, daß es uns am Urlaubsort wie einem der drei Gewinner einer Reise in Erich Kästners "Drei Männer im Schnee" ergeht. Der kam bekanntlich nur durch eine Verwechselung zu seinem Prachtzimmer im Hotel, vorgesehen war für den Sieger des Preisausschreibens eigentlich die ungeheizte kahle Dachstube.

Allen, die zu den ewigen Verlierern bei Glücksspielen gehören, mögen solche Erfahrungen ein Trost sein. Ich jedenfalls träume nicht mehr vom großen Los. Erika Martens