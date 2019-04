Ich habe erlaubt

Der Wind trinkt mir die Augen aus.

Gelehnt ins Leere hör ich ihn schmatzen

Ich habe erlaubt meinem Skelett die triftigen Späße des Echos.

Wir entnehmen dieses Gedicht des Lyrikers Hans Peter Keller seinem Band "Extrakt um 18 Uhr", der 1975 im Limes Verlag erschienen ist. Keller ist am 11 Mai in Buttgen bei Dusseldorf im Alter von 74 Jahren gestorben.

Botho Strauß und Büchner

Das Jahrzehnt geht zu Ende, und gerade haben sie die Kurve noch gekriegt, die Herren von der Akademie: Den Büchner-Preis des Jahres 1989 wird jener Autor erhalten, der auf der Bühne und in erzählerisch-essayistischer Prosa den achtziger Jahren Prognose und Chronik geschrieben hat. Botho Strauß und Büchner? Was die denn wohl gemeinsam haben, fragen schon ganz Eilige und Schlaue – als wenn alle Büchner-Preisgekrönten kleine Revolutionäre zu sein hätten. Gewiß, der Abstand ist schnell gezeigt. "Der dramatische Dichter ist in meinen Augen nichts, als ein Geschichtsschreiber, steht aber über Letzterem dadurch, daß er uns die Geschichte zum zweiten Mal erschafft", notierte der Namenspatron 1835. Mehr als 150 Jahre danach hadert (im neuesten Heft der Zeitschrift Akzente) unser Zeitgenosse mit dem "Blick zurück im Besserwissen": "Das Geschehene hat mit dem Geschehen nichts zu tun, und Geschichte erfaßt das Geschehene nicht, geschweige denn das Geschehen einer Vergangenheit." Vielleicht hätte Büchner diese Betrachtungsweise sogar gefallen: "Wir stürzen unsere Zeit über alle anderen nieder. Kolonialherren der Vergangenheit!" Wie auch immer: Der Büchner-Preis ist ja nicht die einzige Auszeichnung, die den in Berlin lebenden Schriftsteller dieser Tage ereilt. In der Münchner Illustrierten Wiener wird Botho Strauß ganz ernsthaft zu den "100 Deutschen" gerechnet, "die dieser Bundesrepublik ihren Stempel aufgeprägt haben". Sein Buch "Paare, Passanten", so die Begründung, sei (immer noch) die Psychologie der achtziger Jahre. Wer Strauß als "modisch" mißverstehe, der "ist nicht aus dieser Bundesrepublik". Na, bitte. Was ist gegen solche Ehre schon ein Büchner-Preis?