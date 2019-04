Inhalt Seite 1 — Am Ende ein Drama Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Helmut Schmidt

Die Volksrepublik China hat in vier Jahrzehnten kommunistischer Herrschaft eine insgesamt ungeheure Umwälzung erlebt, aber auch bizarre Zickzack-Sprünge. Dazu gehörten Maos dilettantischer, fehlgeschlagener Versuch des "Großen Sprungs nach vorn" und seine vielversprechende Kampagne der "Hundert Blumen", die mit bösen Konsequenzen für Hunderttausende Intellektuelle sehr bald wieder abgebrochen wurde. Dazu gehörte der haßerfüllte Zwist mit Moskau, der über ein Vierteljahrhundert angehalten hat und jetzt erst durch Gorbatschows Besuch in Peking beigelegt wurde. Auch die größenwahnsinnige und zerstörerische "Kulturrevolution" gehörte dazu, die zwar – ebenso wie all die anderen Abenteuer – auf Mao zurückging, vornehmlich aber von dessen Frau Jiang Quing rücksichtslos vorangetrieben wurde. Die ungeheuren Menschenmassen Chinas wurden gewaltsam in Wechselbäder gestürzt, die für sie nur schwer zu begreifen waren.

Schwer zu begreifen ist auch, wie die altgedienten Männer und Frauen in den Führungsschichten der kommunistischen Partei Chinas dies alles mitgemacht, sich an die jeweiligen Parteilinien angepaßt oder sich ihnen unterworfen haben. Zweifellos haben dabei immer wieder auch Terror, Drangsalierung, Verbannung, Todesurteile und rätselhafte Unfälle eine Rolle gespielt. Tschou Enlai war einer der führenden Kommunisten, die sich immer wieder angepaßt haben, ebenso Deng Xiaoping.

Aber anders als der weise Tschou ist der scharfzüngige Deng im Laufe der internen Cliquen- und Fraktionskämpfe mehrmals abgesetzt, verbannt und zu übler Selbstbezichtigung gezwungen worden. Seine Familie wurde gequält; einen seiner Söhne warfen die "Roten Garden" von der vierten Etage eines Hauses aus dem Fenster, so daß er zeitlebens querschnittsgelähmt bleibt. In der Kulturrevolution der späten siebziger Jahre wurde Deng erneut des "kapitalistischen Weges" bezichtigt und von seiner Erzfeindin Jiang Quing gestürzt – es war sein dritter Sturz. Aber bald darauf kehrte er zum dritten Mal in höchste Führungsfunktionen zurück. Als ich ihn einige Zeit danach abermals traf, sagte er halb spöttisch, halb stolz: "Ich glaube, dies war nun das letzte Mal."

Wer heute die Nachrichten aus Peking hört, der muß für möglich halten, daß Dengs vierter und endgültiger Sturz bevorsteht. Denn der Aufstand der hauptstädtischen Studenten richtet sich gegen ihn und gegen den gleichfalls machtbewußten Ministerpräsidenten Li Peng; dabei haben die Studenten und die mit ihnen sympathisierenden Volksmassen Teile des Politbüros und des Zentralkomitees auf ihrer Seite. In jeder kommunistischen Partei gibt es zu jeder Zeit alte und neue Rechnungen zu begleichen. Oft beflügeln einander Proteste im Volk und Spannungen in der Führung; sie können zur Abrechnung mit hohen Parteifunktionären und zu ihrer Absetzung führen. So ist es seit Maos Tod der Dame Jiang Quing geschehen, danach den Generalsekretären Hua Guofeng und Hu Yaobang. So kann es morgen dem bisherigen Generalsekretär Zhao Ziyang oder dem Ministerpräsidenten Li Peng widerfahren – und auch Deng Xiaoping, der sich seit zehn Jahren im Hintergrund gehalten hat und der dennoch der eigentliche Führer Chinas war.

Deng war – zwanzig Jahre alt – 1924 der kommunistischen Partei beigetreten; er ist einer der Veteranen des Langen Marsches der dreißiger Jahre. Der Ideologe Mao hat dem Pragmatiker Deng nie recht getraut. Man brauchte Deng jedoch immer wieder, weil er tüchtig war. Er war einer, der es für wichtiger hielt, das nächstliegende Problem praktisch zu lösen, als eine theoretische Auseinandersetzung über Fernziele und über Ideologie zu führen. Und er konnte kraft seiner praktischen Vernunft auch tatsächlich viele Probleme lösen. Die 1979 einsetzende wirtschaftliche Reform ist im wesentlichen sein Verdienst. Er setzte die Armee in den vierten Rang unter seinen Prioritäten und ging daran die Zentralverwaltungswirtschaft des Riesenreiches aufzubrechen. Im Jahre 1984 fragte ich ihn, wie denn die Armee diese Herabstufung ertrage. Seine Antwort: "Oh, die Soldaten müssen warten, jetzt sind erst mal die Studenten an der Reihe!"

Mit diesen Worten meinte er die moderne Ausbildung der Jugend in moderner Technik. Zugleich brachte er eine weitreichende Liberalisierung und Modernisierung der Landwirtschaft in Gang; die realen Einkommen vieler Bauern nahmen fühlbar zu, gleichzeitig verbesserte sich für die städtischen Massen die Versorgung mit Gemüse, Obst und Geflügel. Anders als fünf Jahre später Gorbatschow hat Deng seine Wirtschaftsreform am richtigen Ende angefangen; bei der Befreiung der Initiative der Bauern; achtzig Prozent der über 1100 Millionen Chinesen leben auf dem Lande. Mitte der achtziger Jahre nahm auch die Reform von Industrie und Gewerbe einen größeren Umfang an. Es folgte die Errichtung liberalisierter Wirtschaftszonen entlang der Küsten, vor allem in den Hafenstädten, in denen man sich auf Erfahrungen, Fähigkeiten und internationale Verbindungen von Hunderttausenden von Angehörigen der früheren Unternehmer-Familien stützen konnte.