Die Börsianer stellen sich offensichtlich darauf ein, mit einem teuren Dollar leben zu müssen. Teilweise gewinnen sie ihm sogar Geschmack ab, nämlich bei Aktien jener Unternehmen, die wesentliche Teile ihrer Exporterlöse in Dollar kassieren. Bei ihnen kam es in den vergangenen Tagen zeitweise zu kurssteigernden Käufen. Besonders war dies bei den Porsche Vorzugsaktien der Fall.

Während also das Dollar-Problem weniger Kopfzerbrechen bereitet,nicht zuletzt auch wegen der Interventionen der Notenbanken, sind die Zinssorgen nach wie vor groß. Auch wenn in den Vereinigten Staaten die Zinsentwicklung für eine gewisse Entspannung sorgt, bleibt die Deutsche Bundesbank gefordert, ihren Kampf gegen die Geldentwertung in der Bundesrepublik fortzusetzen.

Einige Banken raten deshalb ihrer Kundschaft, vorerst auf Neuanlagen am Aktienmarkt zu verzichten und sich darauf einzustellen, daß der Marktzins für zehnjährige Rentenanlagen demnächst auf 7,5 Prozent steigen wird.

Es heißt, diese Aussichten seien nicht allein ausschlaggebend für die Abstinenz der Ausländer an den deutschen Börsen. Maßgebend dafür sind nach Ansicht der Hamburgischen Landesbank vor allem Ursachen, die nicht in ökonomischen Entwicklungen zu suchen sind, sondern im Bereich der Psychologie und der Innenpolitik. Die Landesbank Schleswig-Holstein wird deutlicher: "Nach den neuesten Umfragen werden für den Fall, daß heute Bundestagswahlen abgehalten würden, SPD und Grüne die absolute Mehrheit erhalten." Deshalb wird das politische Klima künftig immer stärker das Anlageverhalten (nicht nur der Ausländer) bestimmen. Wenn sich die Kurse der Aktien dennoch bisher vergleichsweise gut gehalten haben, ist dies im wesentlichen den guten Daten für Konjunktur, Wachstum und Unternehmensgewinne zu verdanken. Die Zwischenberichte der großen deutschen Gesellschaften, die positiven Ausblicke, die auf den meisten Hauptversammlungen gegeben werden, sorgen teilweise sogar für steigende Kurse.

Dies ist beispielsweise im Bereich der Konsumwerte der Fall. Die Börsianer setzen auf steigende Verbraucherausgaben und auf die Folgen, die von der 1990 in Kraft tretenden letzten Stufe der Steuerreform ausgehen werden. Daß die meisten Aktien konsumnaher Gesellschaften bereits Kurse erreicht haben, in denen die gute Zukunft bereits vorweggenommen ist, dämpft die Phantasie der Käufer nicht. K.W.