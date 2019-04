Rom, im Mai

Schluß mit der Komödie!" – also sprach Italiens christdemokratischer Ministerpräsident De Mita und meinte vor allem seine sozialistischen Koalitionspartner, die ihm vor drei Wochen noch in geheimer Abstimmung "Vertrauen" bekundet hatten, nun aber eine Woche lang ihren Parteikongreß in Mailand wie ein Oppositionsfestival und sich selbst als Retter des Vaterlandes zelebrierten. De Mita war ernsthaft empört und seiner Rolle müde, die ihm auch eigene Parteifreunde immer wieder verleidet hatten. So zog er am letzten Wochenende nach dreizehn Regierungsmonaten die Konsequenzen und erklärte dem Staatsoberhaupt seinen Rücktritt.

Italien ist – vier Wochen vor den Europawahlen und kurz vor dem Rombesuch des amerikanischen Präsidenten am 23. Mai, wie schon 47mal in 45 Jahren – von einer (scheinbar) ausweglosen Regierungskrise gelähmt. Das sei "unverantwortlich", entrüstete sich der christdemokratische Parteichef Forlani. Er meinte nicht das Finale und seinen Hauptdarsteller, sondern die Regisseure der sozialistischen Partei (PSI), die mit ihrem Namen ebensowenig mehr im Sinn hat wie die christliche oder kommunistische und die ihre Schwäche (nur 14 Prozent Wählerrückhalt) durch Kraftakte auszugleichen versucht.

Das Rezept, De Mita in die Resignation zu treiben, hatte der noch stellvertretende Ministerpräsident, der Chemieprofessor De Michelis, verraten. Vor dem Mailänder PSI-Parteitag, in einer symbolträchtig "postmodern" mit Bildschirm-Pyramiden ausgestatteten ehemaligen Fabrikhalle empfahl er "eine Technik, die wir in diesen Jahren schon erprobt haben und die eine scheinbare Minderheit mit der Kraft einer Mehrheit ausstattet, nämlich eine Judo-Technik". Dazu bedürfe es nur einer "Lage voller Gleichgewichtsstörungen", in der man im richtigen Augenblick, in dem die anderen – "alle Parteien, besonders die Christdemokraten" – in die Verteidigung geraten sind, "die richtigen Schläge austeilt". Genau ein solcher Moment sei nun "zur politischen Klärung in der Regierung und für einen wirklichen Qualitätssprung" gekommen. Keine Rede davon, daß es, um politische Kämpfe auszutragen und Regierungen zu stürzen, in Rom ein demokratisch gewähltes Parlament gibt. Auch klärende Koalitionsgespräche seien jetzt, da "ein großes Spiel um eine höhere soziale Demokratie" eröffnet sei, ganz unnötig, tief der sozialistische Arbeitsminister Formica von der Mailänder Parteitagsbühne und kanzelte seinen Regierungschef ab: "Vielleicht merkt De Mita, daß seine Saison beendet ist."

So brauchte Parteichef Bettino Craxi, geübt sowohl in der Pose des starken Mannes wie des beleidigten Partners, am Ende nur noch all dies abzusegnen. De Mitas bittere Reaktion, sein Ruf nach dem Ende der Komödie, bot Vorwand genug, um den Abgang des Regierungschefs zu provozieren. Waren die Schwächen dieses süditalienischen Politikers, den die Christdemokraten bei ihrem letzten Kongreß vom Parteivorsitz "entlastet" hatten, nicht allzu offenkundig geworden? Er hatte weder die Sanierung der zerrütteten Staatsfinanzen vorangebracht, noch die Inflation (fast sieben Prozent) bremsen können; sein Anlauf zur Reform des Gesundheitswesens war auf Streikprotest gestoßen, von einer Verfassungsreform war viel geredet, wenig dafür getan worden. Doch welcher Regierung in Rom hätte man nicht ähnliches nachsagen können? Welche ist nicht aus solchem Anlaß oder Vorwand zu Fall gebracht worden und dennoch – mangels Alternativen – mit denselben Partnern wieder erstanden?

Diesmal freilich scheint mehr denn je ein ehrgeiziges Reform- und Machtkonzept am Werk zu sein. Nicht von ungefähr hat Craxi den Mailänder PSI-Kongreß zum Schauplatz einer Selbstdarstellung gemacht, auf dem Beifallsstürme ebenso eine Rolle spielten wie der dutzendweise Auftritt bedeutender "statisti" (Staatsmänner) von Willy Brandt bis Gary Hart, von Sacharow bis zur Tochter des ermordeten ungarischen KP-Chefs Nagy. So umrahmt, wurde der einzige präzise politische Vorschlag des Parteitags zwar nicht als Bedingung, doch als zentrale Voraussetzung eines Auswegs – nicht nur aus der selbstprovozierten Krise –, sondern aus allen Übeln angeboten: Beginnen müsse die italienische Verfassungsreform mit der Einführung der Direktwahl des Staatsoberhauptes durch das Volk, sagte Craxi, und sein Stellvertreter Martelli nannte die Sache beim Namen: "Bettino Craxi an die Spitze des Staates nach amerikanischem System".

Der Anspruch wirkt ziemlich hochgegriffen für eine Partei, die als drittgrößte des Landes in zehn Jahren (1976 bis 1987), von denen Craxi fast vier Jahre selbst Regierungschef war, ihren Wähleranhang nur um knapp fünf auf 14,5 Prozent vermehren konnte. Freilich würden sich nach einer Meinungsumfrage mehr als 52 von 100 Italienern wahrscheinlich für Craxi entscheiden, wenn er als Ministerpräsident direkt gewählt werden könnte.

Die Regierungskrise sei, so zürnte der christdemokratische Parteichef Forlani, vor allem ein "Geschenk" für die Kommunistische Partei. Gewiß kein gewolltes, wenn man es an der überschäumenden Polemik mißt, die der PSI-Kongreß dem großen roten Bruder widmete. Dieser entzieht sich nämlich besagter "Judo-Technik" der Sozialisten. Nicht nur, weil er Opposition eindeutiger verkörpert als Craxis PSI, auch, weil der kommunistische Parteichef Occhetto gerade in diesen Tagen dabei war, Craxi selbst dort zu überrunden, wo es Kommunisten am schwersten hatten: in den Vereinigten Staaten. Während Craxi und seine Genossen in Mailand den Reformkurs des großen Konkurrenten nach Kräften madig machten, wurde Occhetto wie ein interessantes Radieschen ("Außen rot und innen weiß", staunte der Senator Pell) in New York und Washington herumgereicht. Da gelobte Occhetto die Nato-Treue fragloser als heutzutage mancher europäische Antikommunist; vor dem Council of Foreign Affairs bezeichnete er seine Partei als Italien liberal party, für die "der Kommunismus als Modell heute keinerlei Verlockung mehr hat". Nicht die Vorherrschaft sei ihr Ziel, auch nicht in der sozialdemokratischen "europäischen Linken", zu der sie sich zähle. Und in Italien? Nicht einmal das "Geschenk" der angezettelten Regierungskrise wollte Occhetto von Craxi annehmen; er kommentierte sie aus Amerika mit dem gleichen Wort wie der Christdemokrat Forlani: "Unverantwortlich."