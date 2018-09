Inhalt Seite 1 — Bücher über Bücher Seite 2 Auf einer Seite lesen

Joseph Roth hat es einmal bedauert, daß die „Kenntnis des Privatlebens eines Autors ... geradezu ein unumgänglicher Bestandteil der zeitgenössischen Literaturkritik geworden“ sei. In einem erfreulich lesbaren werkbiographischen Essay „Joseph Roth“ geht Wolfgang Müller-Funk (Beck BsR; 16,80 DM) unter anderem der Frage nach, inwieweit die psychologische Schablonierung eines Autors den Zugang zu dessen Werk weniger eröffnet als verstellt: „Sind nicht am Ende die literarischen Werke, die zur Sprache gebrachten Imaginationen sehr viel beredter?“

Der knappe Essay „Proust“, den der damals erst 25 Jahre alte Samuel Beckett 1931 veröffentlichte (Luchterhand SL 820; deutsche Erstausgabe 1960; 10,80 DM), konzentriert sich auf den Nachweis, daß bei Proust „das Kunstwerk als weder geschaffen noch gewählt“ begriffen wird, „sondern als entdeckt, aufgedeckt, ausgegraben, im Künstler präexistierend, als ein Gesetz seiner Natur. Becketts Reflexionen über Proust sind zugleich Fragmente einer Poetologie Becketts. So, wie sich sagen läßt, daß ein Verständnis Prousts ohne Kenntnis seiner Beschäftigung mit Baudelaire unvollständig bleibt, so läßt sich auf der Basis dieses Essays sagen, daß Einblicke in den hermetischen Kosmos des Beckettschen Werks über dessen Auseinandersetzung mit Proust führen: „Kunst ist die Apotheose der Einsamkeit. Es gibt keine Kommunikation, weil es keine Vehikel der Kommunikation gibt. Selbst bei den seltenen Gelegenheiten, da sich Wort und Geste als gültiger Ausdruck der Persönlichkeit erweisen, verlieren sie ihre Bedeutung auf dem Weg durch den Katarakt der Persönlichkeit, die ihnen gegenübersteht.“

Im Gegensatz zu Joseph Roth hat Adolf Muschg Ergebnisse der Psychoanalyse stets als hilfreich für die Auslegung von Literatur angesehen; und er hat diese Ergebnisse zum integralen Bestandteil seiner eigenen Werke gemacht. Der von dem Oldenburger Literaturwissenschaftler Manfred Dierks herausgegebene Materialienband „Adolf Muschg“ (Suhrkamp st 2086; 20,– DM) arbeitet vor allem das komplizierte Verhältnis heraus, in dem während der vergangenen zehn Jahre die Person Muschgs zu seinen Texten stand. Die gelassenste (und auf Dauer interessanteste) Art, „Ich“ zu sagen, definiert Muschg so: „Die eigene Biographie wird zwar als diese, einmalige, dargestellt, aber nicht als solche gefeiert oder verworfen, sondern als Stoff besichtigt und nach Gesetzmäßigkeiten abgesucht, die auch andere Leute etwas angehen. Die exemplarische Behandlung autobiographischen Materials zielt also auf das genaue Gegenteil dessen, was Beckett als „Apotheose der Einsamkeit“ bezeichnet: Muschg versteht Literatur als einen „Hoffnung stiftenden Nachweis menschlicher Beziehungfähigkeit“.

Louis-Ferdinand Célines „Gespräche mit Professor Y“ (Luchterhand SL; dt. EA 1986; 11,80 DM) ist die kurioseste Autorenäußerung „in eigener Sache“, die ich je gelesen habe. Anfang der fünfziger Jahre wegen seiner Kollaboration mit den Nationalsozialisten wegen Landesverrat angeklagt, versuchte Céline mit diesem fiktiven Interview, die Reputation wiederherzustellen, die er während der dreißiger Jahre als Autor besaß. Zieht man sein monomanisches, an Selbstüberschätzung grenzendes Eigenlob ab, bleibt aufschlußreich, daß Céline hier das für seine Schreibweise zentrale, psychologische Schlüsselerlebnis benennt. Was etwa Pascal in dem berühmten Brücken-Erlebnis widerfuhr und Proust in den ungerufenen Schüben unwillkürlicher Erinnerung (Beckett zählt in seinem Essay insgesamt dreizehn davon auf), das war für Céline die Durchquerung des verkehrsdurchtobten Paris: „Oh Wahl der Unendlichkeiten! die Oberfläche ist voll von Reizen!“ Es war das Chaos moderner Urbanität, das Céline in seine, wie er sein Schreibprojekt selbst nannte, „emotionale Metro“ pressen wollte.

Selbstaussagen von Schriftstellern über ihre Werke sind mit Vorsicht zu genießen, will man nicht aufs Glatteis einer Tautologie à la „Er ist der Bräutigam, er sagt’s ja selber“ geraten. Thomas Mann war sich dessen sehr wohl bewußt, als er „Die Entstehung des Doktor Faustus“ schrieb, und bezeichnete den Text deshalb ausdrücklich als „Roman eines Romans“ (Fischer TB 9427; EA 1949; 12,80 DM). So erfährt der Leser des stilisierten „Berichts“ zwar viel darüber, was Thomas Mann während der Arbeit am „Doktor Faustus“ gemacht hat – wie er ihn gemacht hat, bleibt im Halbdunkel und muß vielleicht stets im Zwielicht bleiben, ist doch der Punkt, an dem biographische Erfahrung und Information mit dem „zündenden Funken“ der Intuition zusammenschießen, im wahrsten Wortsinn ein Indifferenzpunkt, der nicht auf Begriffe zu bringen ist, der aber Begriffe aus sich entläßt, aus denen sich dann ein Werk konstituiert.

Nicht zuletzt deshalb sind literarische Texte über Literatur und ihre Produktion oft dichter an der Wahrheit dessen, was Stefan Zweig „das Geheimnis des dichterischen Schaffens“ nannte. Wäre Literatur in wissenschaftliche Begriffe übersetzbar, hätte sie lediglich ornamentale Funktionen; Erklärungen des Fiktionalen erschließen sich aber wahrscheinlich nur in erneuter Fiktion. Der Amerikaner Philip Roth, dessen Bücher allesamt Bücher über Bücher sind, teilt mit Joseph Roth nicht nur den Nachnamen, sondern auch das Interesse für jüdische Belange. Sein Roman „Der Ghost-Writer“ (rororo 12290; dt. EA 1980; 7,80 DM) zeigt Roths Alter ego, den Schriftsteller Nathan Zuckerman, am Beginn seiner Karriere.

Zuckermans Familie, wenig begeistert von der Vorstellung, einen armen Poeten im Nest zu haben, verlangt von ihm, dann wenigstens über jüdische Problem zu schreiben – und zwar immer hübsch positiv. Um den Ansprüchen der Familie (und zugleich seinen erotischen Interessen) Genüge zu tun, kommt Zuckerman auf die bizarre Idee, seinen Eltern eine Schwiegertochter ins Haus zu bringen, die keine andere zu sein vorgibt, als die dem Holocaust entronnene Anne Frank. Die Geschichte ihrer wundersamen Rettung muß freilich erst noch erfunden werden, und Zuckerman erweist sich als ebenso listiger Geschichtenerfinder, wie sein Schöpfer Roth ein unermüdlicher Erfinder seiner Doppelexistenz als Zuckerman ist.