Angst im Flugzeug. Noch zu gut sind die Bilder des in Lockerbie zerschellten Pan-Am-Jumbos und der weggerissenen Frachttür der in Hawaii gestarteten B-747 von United Airlines in Erinnerung. Aber nicht nur Terroranschläge und Havarien haben das Fliegen weniger vergnüglich gemacht. Stundenlange Verspätungen, miserabler Service und ein undurchschaubarer Tarif-Wirrwarr sind die Vorzeichen für ein Chaos in den Lüften, das gerade beginnt.

Das Flugpersonal steht unter enormem Druck, trotz überfüllter Flughäfen und Luftstraßen die Zeitpläne einzuhalten. Denn jede Verzögerung macht die Passagiere mißmutig. Und sie kostet Geld. Im ersten Quartal dieses Jahres mußte etwa die Deutsche Lufthansa, bis vor kurzem noch von beispielhafter Pünktlichkeit, 2239 sogenannte „Startupstunden“, also Wartezeiten vor dem Start, und 3131 „Holdingstunden“, Warteschleifen vor der Landung, hinnehmen. Das ist eine Steigerung von siebzehn Prozent zum Vorjahr. Sie kostete die Linie 35,8 Millionen Mark. Tendenz: weiter steigend. Gegenwärtig rechnen die Experten der Flugsicherung und der Luftfahrtgesellschaften mit einem jährlichen Anstieg des Flugverkehrs in Europa um sechs Prozent, bis zum Jahr 2000 soll er sich verdoppeln. Neue Gesellschaften wie Air Europe, Aero Lloyd und German Wings drängen auf den Markt. 1992 werden viele der nationalen Schranken fallen und ausländische Linien inländische Routen fliegen dürfen. Die großen Gesellschaften bauen ihre Flotten aus. Die Lufthansa etwa, die jetzt schon 150 Flugzeuge besitzt, wird in den beiden kommenden Jahren weitere 50 Maschinen erhalten.

Derweil aber werden, abgesehen von München, nirgendwo neue Flughäfen gebaut. Und bei den bestehenden ist keinerlei Ausweitung der Kapazitäten in Sicht. Schlimmer noch bei der Flugsicherung: 42 Kontrollzentren gibt es in Europa, die mit 22 verschiedenen, oft nicht miteinander kompatiblen Computersystemen arbeiten. Mitunter müssen die Fluglotsen – etwa bei der Überwachung der Strecken von Süddeutschland nach Norditalien – ihren Kollegen sogar noch telephonisch ankündigen, daß sich ein Flugzeug auf dem Weg in deren Luftraum befinde.

Und die Sicherheit? Der Spiegel sieht schon die Luftflotte „aus dem Leim gehen“. Boeing baue „unsichere“ Flugzeuge, behaupten andere. Vielflieger sagen, sie atmen regelrecht auf, wenn sie sich nach einer Reise durch die Vereinigten Staaten wieder „in eine schönere saubere Maschine von der Lufthansa oder Swissair setzen“. Die Amerikaner rümpfen derweil die Nase vor „deutscher Sicherheitshysterie“. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung behauptet, das „große Chaos“ komme erst noch: wegen der ungenügenden Nutzung des Luftraums. Doch die Sicherheitsprobleme sind komplexer.

Denn die gewaltige Expansion des Luftverkehrs scheint auf jeden Fall unaufhaltsam. Anfang des Jahres beschäftigte sich das Frankfurter Air Travel Symposium mit der Zukunft der europäischen Luftfahrt. Die Stichworte der Diskussion stammten aus Amerika: open skies und deregulation. Gemeint ist, daß die staatliche Aufsicht über Preise und Routen der zivilen Luftfahrt wie in den Vereinigten Staaten fällt, daß Konkurrenz, Wettbewerb und zumindest Teilprivatisierung der staatlichen Linien auch auf Europa zukommen.

Der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa, Heinz Ruhnau, begann seine Rede mit der bündigen Feststellung: „Die Liberalisierung in Europa ist beschlossen.“ Doch zugleich mußte er eingestehen: „Die Freiheit über den Wolken ist leider nicht grenzenlos.“ Seine Beispiele: „In München kommen Sie nicht nach oben, und in Frankfurt kommen Sie nicht runter.“ Alsdann stellte Ruhnau zehn Forderungen auf, die erfüllt werden müßten, damit die Liberalisierung nicht zum „Scheinziel“ verkomme. Die wichtigsten Wünsche des Lufthanseaten: ein einheitliches europäisches Luftfahrtamt, zusätzliche Luftstraßen (sogar über der DDR), eine einheitliche Flugsicherung, eine Integration der zivilen und der militärischen Flugsicherung, eine kürzere Ausbildung für Fluglotsen. Es sind, wie gesagt, Wünsche, weit entfernt von der Erfüllung. Bald beschlossen wird vermutlich nur die vom Bundestag geforderte Privatisierung der Flugsicherung in der Bundesrepublik.

Überhaupt: Was ist das eigentlich, deregulation? Die deutschen Politiker, so heißt es in Luftfahrtkreisen, „wissen nicht wovon sie reden“. Und drastischer: „Sie quatschen dummes Zeug.“ In den Vereinigten Staaten unterzeichnete vor elf Jahren Präsident Jimmy Carter ein von Senator Ted Kennedy eingebrachtes Gesetz, nachdem (1) die Preisbindungen aufgehoben, (2) der Markt für jede einheimische Fluggesellschaft geöffnet, (3) Übernahmen und Zusammenschlüsse erlaubt und (4) die staatliche Aufsichtsbehörde, Civil Aeronautics Board, aufgelöst wurden. Alle feierten die Entregulierung. Die Konservativen, weil der Staat zurückgedrängt wurde. Die Liberalen, weil sie sich zum Anwalt der Konsumenten machten. Der einfache Mann, weil er auf billige Tickets hoffte.