Schon bald wird, hoch über dem Städtchen Sankt Goarshausen, von altem Gemäuer stolz die Flagge Nippons wehen. Ein Nachkomme der Samurai wird demnächst die Wacht am Rhein halten und die interessante Frage, warum es am Rhein so schön sei, in schönstem Hondo-Japanisch beantworten. Wohl dem, der’s versteht.

Denn aufs gute Gelingen angestoßen haben sie schon: Sankt Goarshausens Bürgermeister Rolf Daum und sein künftiger Mitbürger Satoshi Kosugi, der neue Burgherr hoch droben auf Burg Neko. Bisherige deutsche Bezeichnung: Burg Katz.

Womit wir schon mitten in der Ursachenforschung der so manches rheinische Gemüt arg erschütternden Affäre wären. Zumindest mitverschuldet wurde sie nämlich durch den ausgeprägten Hang unserer Vorfahren zur Einsilbigkeit. Wäre es denn vorstellbar, ein Mensch so fremder Zunge hätte jemals Gefallen finden können an einem altersschwachen Gemäuer, das auf den Zungenbrecher "Neukatzenelnbogen" hörte? Doch die Rhein-Teutonen längst vergangener Jahrhunderte machten aus dem verbalen Bandwurm einen universell verständlichen Einsilber – nicht ahnend, daß sie damit, rein semantisch gesehen, fremde Völker zu Eroberungen anstacheln würden.

Daß sich einst ein steinreicher Japaner seine nur dem Namen nach auf Haustiergröße gestauchte Trutzburg krallen würde, konnte Graf Johann III. vom edlen Geschlecht derer von Katzenelnbogen im 14. Jahrhundert natürlich nicht ahnen. Es ist wirklich nur ein Märchen aus uralten Zeiten, die ebenso schöne wie durchtriebene Lore auf der Ley habe mit ihrem Sirenengesang die größte Gefahr für rheinschiffende Kaufleute dargestellt. In Wahrheit machten ihnen vielmehr Graf Johann und Konsorten das Leben schwer, die von ihren Burgen aus alle paar Uferkilometer kräftig Wegezoll "absahnten".

Als solle Burg Katz auf ewig ihr "einnehmendes Wesen" bewahren, gefiel es dem Schicksal, die einstige Raubritter-Herrlichkeit ausgerechnet zu einem Refugium bundesdeutscher Finanzbeamter zu machen. Weil der Feuerwehr auffiel, daß die Burg-Architekten früher bei den gesetzlich vorgeschriebenen Feuerleitern und Notausgängen sträflich geschludert hatten, fiel das Ferienheim des Sozialwerks der Bundesfinanzverwaltung zu guter Letzt, Ende 1987, in einen langen Dornröschenschlaf.

Da mag der eine oder andere Burgenfreund über verletzten Nationalstolz lamentieren und mutmaßen, der unsichtbaren Schönen auf der Nachbarklippe werde vor Entrüstung der Kamm entgleiten – der Prinz, der Dornröschen wachküßt, wird Satoshi Kosugi heißen. Sein Kuß ist für die Bundeskasse mehr als vier Millionen Mark wert und weitere sechs für den Um- und Ausbau zum Superluxus-Schloßhotel mit – selbstredend – japanischem Restaurant,

Bleibt nur der Trost, daß sich die Katz’ nicht auch noch die Maus einverleiben wird. Denn Burg Maus, ein bißchen weiter flußabwärts, ist unverkäuflich. Die nämlich gehört nicht dem Bund. Wolfgang Weber