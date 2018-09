Von Kurt H. Biedenkopf

BONN. – Das eigentlich Bedeutsame am Wahlerfolg der Republikaner ist die Reaktion der beiden Volksparteien auf die neue Herausforderung.

In der Union wird über Formen der Abgrenzung und die Möglichkeit einer behutsamen Zusammenarbeit gestritten. Geißler fürchtet, daß „alle Dämme brechen“ und CDU-Wähler scharenweise zu Schönhuber überlaufen, falls es an einer harten und klaren Abgrenzung fehlt. Die Sozialdemokraten zeigen sich tief besorgt um das politische Wohl des Landes, wünschen sich jedoch gleichzeitig „schwarzbraune“ Bündnisse als Wahlkampfargumente und zur Entlastung ihrer eigenen Koalitionspolitik mit den Grünen. Lambsdorff stuft den Vorsitzenden der Republikaner als Neonazi ein.

Im übrigen beherrschen Spekulationen über zukünftige Koalitionen die Debatte. Eine wirkliche politische Auseinandersetzung mit der neuen politischen Gruppierung ist bisher nicht erkennbar. Die Volksparteien führen nicht – sie werden vorgeführt.

Eine nüchterne Analyse der derzeitigen Entwicklung unserer Parteienlandschaft hat von folgenden Gesichtspunkten auszugehen:

1. Die politische und gesellschaftliche Wirklichkeit unseres Landes hat sich in den letzten vierzig Jahren tiefgreifend verändert. Alte Konflikte haben sich erledigt (konfessionelle Spaltung, Klassenkonflikt zwischen Kapital und Arbeit, Bildungsprivilegien). Neue Konflikte sind entstanden (Umweltbedrohung, wachsende Staatsverschuldung) oder zeichnen sich ab (Konflikt zwischen den Generationen, „Alten-Last“). Unsere Parteienstruktur ist noch weitgehend durch die alten Konflikte geprägt. Sie muß sich den neuen gesellschaftlichen Verhältnissen anpassen, wenn sie sie politisch repräsentieren will. Zeigen sich die Alt-Parteien dieser Aufgabe in den Augen der Wähler nicht gewachsen, entstehen neue politische Gruppierungen.

2. Wachsender Wohlstand, die Wandlung der Weltanschauungen und die Öffnung Europas für die große Mehrheit der Bevölkerung haben zu einem Zuwachs an Vielfalt und Pluralität der Interessen, aber auch zu neuen gesellschaftlichen Widersprüchen geführt. Auch sie verlangen nach politischer Repräsentation.