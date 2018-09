Der Himmel ist grau, die Mienen sind bewölkt, zäh und träge fließen die Gedanken und Ereignisse. Unsere Volksvertreter sind entweder schon fort aus Bonn oder räumen noch ihre Schreibtische leer. Es ist überhaupt die Zeit der Abarbeiten Verfassungsschutzbericht, Haushalt ’90, das eine und das andere gerade Beschlossene muß jetzt wieder anders und viel besser beschlossen werden. Diesmal aber endgültig, jedenfalls vorläufig.

„Es wächst der Zwang, intelligente Koalitionen zu bilden“, hat Björn Engholm gesagt. Und wo er recht hat, hat er recht. Zumindest wächst der Zwang, sich Gedanken über den Eventualfall zu machen, der 1990 eintritt – falls er eintritt. Wie intelligent dies im einzelnen geschieht und ob es angebracht ist, sich darüber schon heute den Kopf zu zerbrechen, ist eine andere Frage.

Wer das Wort „Ampelkoalition“ geprägt hat, ist unwichtig. Seit dem Wochenende ist es fester Bestandteil des Bonner Vokabulars. Die Grünen finden den größten Gefallen daran. Sie betrachten ein Dreiergespann mit FDP und SPD als Durchgangsstadium zu Rot-Grün.

Einer der ihren, Dietrich Wetzel, gab dem Spiegel Einblick in sein Innenleben: „Selbst wenn SPD und Grüne in der nächsten Bundestagswahl eine knappe Mehrheit erhalten sollten, wäre es besser, die Freien Demokraten würden einem neuen Regierungsbündnis beitreten ... Die lange eingespielten Klientelbeziehungen der Liberalen hinein in Industriekreise und gutsituierte Mittelschichten würden an einer besonders explosiven Stelle Schutzdämme einziehen.“

Vom „funktionalen Design“ der Koalition spricht Wetzel, und sein Planspiel liest sich so, wie es heißt: designmäßig. Aber vielleicht bringt ja sein Beitrag mehr Ernst in die Diskussion. Die regierungswilligen Grünen treffen sich demnächst zu zwei Wochenendseminaren, um sich mit dem Eigentlichen zu beschäftigen, mit der Politik.

Natürlich ist der FDP die Ampelkoalition nicht ganz fremd. Sie will aber den Teufel tun und sich auf solche Planspiele einlassen. Graf Lambsdorff hält das Gegenteil für richtig: die FDP als zuverlässiger Partner im angeknacksten Regierungsbündnis. Mit den Grünen zu regieren will man ihm zumuten – und ihnen? Also: „Wir haben eine Koalition, und wir wollen diese Koalition in die Wahl 1990 führen.“

Daß die „Positionsbestimmung“ eines anderen Liberalen, vor einigen Tagen geschrieben und vorerst nur anonym verbreitet, zu einem leicht anderen Urteil kommt, ist zwangsläufig: nämlich, daß sich die FDP „im nächsten Jahr auf dem Bundesparteitag, der die Wahlaussage verabschiedet, mit den dann möglich erscheinenden Alternativen fair und verantwortlich auseinandersetzen“ muß.