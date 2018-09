Von Ute Blaich

Nicht nur der gemeine Tintenfisch – sepia officinalis – versucht, bei Gefahr sich im Farbgewolk der Tinte in Sicherheit zu bringen. Auch Ministerien übernehmen offenbar gern solche Versteck-Strategien. Zum Beispiel das Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit. Stifter des einzigen Staatspreises für Literatur im Land – des Deutschen Jugendliteraturpreises.

Schon seit Anfang Juni 89 liegt der Ministerin ein Brief vor, in dem der Arbeitskreis für Jugendliteratur Frau Professor Lehr mitteilt, die Jury wolle ihre Arbeit 1990 nur dann aufnehmen, wenn die Findung künftig in eigener Verantwortung stattfinden könne. Bisherige Preiskonstruktion: Die unabhängige, frei gewählte Jury besitzt zwar ein Vorschlagsrecht, muß aber jeden Vorschlag erst vom Stifter kontrollieren und billigen lassen.

Auf diese Billigung ließ das Ministerium im letzten Jahr skandalös lange warten. Eines der Preisbücher, nämlich Pausewangs kritische Erzählung „Die Wolke“, mißfiel den ministeriellen Herren wegen seiner politischen Tendenz. Fast ein halbes Jahr lang ließen die Beamten eine hochkaratig besetzte wissenschaftliche Fachjury warten. Spekulationen kursierten, Zensurgeruchte, ein Eklat schien nicht mehr vermeidbar.

Erst die öffentliche Einmischung prominenter Autoren und scharfe Kritik aus allen Medien an diesen zeitschindenden Zermürbungstaktiken, die als Zensurversuch verstanden werden mußten, bewirkten, daß Bonn sich im Spätherbst bequemte, eine unbequeme Entscheidung endlich doch zu bestätigen.

Aus diesen Querelen, dem desavouierenden Umgang mit Literaturexperten der Jury und einem – wenn auch mißglückten, gleichwohl geprobten – Zensurversuch, hat der Arbeitskreis nun gelernt.

Am 3. Juni 1989 beschloß die Mitgliederversammlung dieses Gremiums einstimmig, den Preis für 1990 nur dann auszurichten, wenn die Jury von jener unglücklichen Bevormundung durch den Stifter und Geldgeber frei wird. Barbara Scharioth, Vorsitzende des Arbeitskreises (Dachverband von rund 45 Mitgliedsverbänden) wartet seit dem 6. Juni auf eine Antwort aus Bonn.