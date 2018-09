Von Theo Sommer

Goethe konnte noch schreiben: „Den größten Vorteil in der Gesellschaft hat doch der gebildete Offizier.“ Das ist lange her. Die Gesellschaft hat sich verändert, der Prestigewert des Offiziersberufs hat nachgelassen. Doch findet sich noch immer der Typ des gebildeten Offiziers. In den dreieinhalb Jahrzehnten, die es die Bundeswehr nun gibt, hat ihn Ulrich de Maizière am reinsten verkörpert – und in einer preußischen Prägung, die im Aussterben begriffen ist.

Er gehörte mit den Grafen Kielmansegg und Baudissin zu denen, die Anfang der fünfziger Jahre unter Speidel und Heusinger das Bild der künftigen Bundeswehr entwarfen; nicht nur ihren äußeren Rahmen und ihre Einbindung ins westliche Bündnis, sondern vor allen Dingen das innere Gefüge und den Geist der neuen westdeutschen Armee. Wie kein zweiter aus dieser frühen Planungsphase hat er dann das damals in der Dienststelle Blank Vorgedachte in die Wirklichkeit umgesetzt: als Militärsachverständiger bei den EVG-Verhandlungen in Paris, als Leiter der militär-politischen Abteilung, als Truppenführer und Kommandeur der Schule für Innere Führung wie später der Führungsakademie. Danach war de Maizière Inspekteur des Heeres und fast sechs Jahre lang Generalinspekteur der Bundeswehr.

Jetzt hat der Sproß einer alten Hugenotten-Familie den „Lebensbericht eines Soldaten im 20. Jahrhundert“ veröffentlicht. Der Bogen spannt sich weit – von der frühen Jugend in Hannover, durch 42 Jahre als Soldat bis hin zu einem unruhigen Ruhestand, der noch heute von tätiger Bewegtheit stärker geprägt wird als von Muße.

Maiziere erzählt von der Kapitulation in Flensburg und einem Besuch im Karlshorster Hauptquartier der Roten Armee, von Kriegsgefangenschaft und Lehrzeit als Buch- und Musikalienhändler nach der Kapitulation, von den Anfängen der Wiederaufrüstung. Aus der Schatulle des Bundeskanzlers erhielt er damals eine Zuwendung von 500 Mark, damit er sich statt seiner umgefärbten Uniformen für die Pariser Verhandlungen einen schwarzen Anzug, Mantel, Hut, Schuhe und Handschuhe kaufen konnte.

Aufbau und Ausbau der Bundeswehr schildert Ulrich de Maizière mit großer Kompetenz, auch seine Zeit als Kommandeur der beiden wichtigsten Schulen der Bundeswehr in Koblenz und Blankenese. In den Anfangsjahren kreiste sein Denken vor allem um das Konzept der inneren Führung. Später, als Heeresinspekteur und Generalinspekteur, war daneben zumal der strategische Denker de Maiziere gefordert, dessen Talent, westliche Strategie deutsch zu denken, aufs glücklichste mit seiner ungewöhnlichen diplomatischen Begabung verschmolz. Als Generalinspekteur schlug er sich mit Entspannungsfolgen und strategischer Neukalkulation herum und mußte auch mit dem gesellschaftlichen Gärungsprozeß fertig werden, der in den Jahren 1967/68 begann.

Von allen Reformern der Frühzeit war Maizière die längste Periode des Wirkens beschieden, zugleich aber auch die stärkste Turbulenz. Er war der erste oberste Soldat der Bundeswehr, der unter einem sozialdemokratischen Verteidigungsminister diente; der Respekt vor Helmut Schmidt klingt in dem Memoirenband unverhohlen an.

Ulrich de Maizière war durch und durch Soldat, doch ein sehr politischer Soldat; ein Intellektueller und zugleich ein Praktiker, ein musischer und gebildeter Offizier, der sich sein Geburtstagsständchen auf dem Konzertflügel selber spielen konnte; im übrigen ein Anwalt der Streitkräfte und Interpret der Sicherheitspolitik gegenüber der Öffentlichkeit. Er vereinigte auf unscheinbare, aber eindringliche Weise das Talent des militärischen Führers mit dem pädagogischen Eros des geborenen Erziehers, die Erkenntniskraft des strategischen Denkers mit dem Sinn für das Notwendige und Mögliche. Drei Dinge haben seinen Lebensweg geprägt und begleitet, schreibt er in seinem Bericht: Familie, soldatischer Dienst und Musik. Als er noch Uniform trug, lebte er nach dem Grundsatz „mehr sein als scheinen“. Die gleiche Geisteshaltung spricht auch aus dem Erinnerungsband, der jedem zu empfehlen ist, der sich für die Geschichte der Bundeswehr interessiert.