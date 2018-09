Bonn, im Juli Das CDU-Präsidium hat vor der Sommerpause mit bemerkenswerter Deutlichkeit die Grenze zu den radikalen Parteien markiert. Vereinbarungen über politische Zusammenarbeit, insbesondere Koalitionen bis hinunter zur kommunalen Ebene, werden abgelehnt. Die Landesverbände werden „aufgefordert, die Einhaltung dieses Beschlusses sicherzustellen“. Obwohl in diesem Beschluß eine ganze Reihe „radikaler“ Parteien genannt werden – gemeint sind die Republikaner.

Der Erfolg dieser Partei in der Europawahl hat den CDU-Oberen klargemacht, was auf dem Spiel steht: daß es nicht um Koalitionsschwierigkeiten, um zeitweilige Machtverluste geht, sondern daß die Union in ihrem Bestand bedroht ist, in ihrer Integrationskraft und in ihrer Mehrheitsfähigkeit.

Der Beschluß des CDU-Präsidiums ist natürlich umstritten. So dramatisch wie Lothar Späth, der erklärte, lieber gehe er mit seiner Politik unter, als daß er sich zum „Steigbügelhalter einer Entwicklung“ mache, die alles Erreichte in Frage stelle, empfinden viele die Situation nicht. Die meisten drücken sich vorsichtiger aus. Der Widerstand jedenfalls ist beträchtlich.

Die Kritiker verweisen nicht zu Unrecht darauf, daß dieser Beschluß in der Praxis Schwierigkeiten macht. Zwischen einem unsinnigen Berührungsverbot – soll eine Straßenverbreiterung, so lautet ein häufig zitiertes Beispiel, deshalb nicht zustande kommen, weil die Republikaner mitstimmen? – und einem sinnvollen Koalitionsverbot gibt es eine Grauzone von Entscheidungen. Da ist schwer zu entscheiden und entsprechend strittig, ob die Ausgrenzung der Republikaner lächerlich oder aus übergeordneten Prinzipien zwingend ist. Und höchst fraglich erscheint auch, ob die Neigung, um solcher Prinzipien willen auf ein Amt zu verzichten, sehr verbreitet ist. Späths Kultusminister Mayer-Vorfelder jedenfalls hält – und er spricht eine in der Union weitverbreitete Meinung aus – ein Verbot der Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene für „praxisfern und töricht“.

Am offensten drückte sich, wie üblich, der Berliner CDU-Rechtsaußen Heinrich Lummer aus: „Man hat den Eindruck, die CDU befinde sich im Hinblick auf die Republikaner in der Phase, da die SPD die Grünen noch mit Dachlatten bearbeiten wollte... Keiner weiß heute schon mit Sicherheit, wohin sich die neue Rechtspartei entwickeln wird und welche politischen Konstellationen sich ergeben können.“ Lummer läßt ahnen, was wohl nicht wenige Christdemokraten bewegt: Man könnte ja auf die Republikaner als Mehrheitsbeschaffer angewiesen sein – für eine Mehrheit rechts von der Mitte.

Solche Abgrenzungs-Beschlüsse sind in ihrer Wirkung schwer einzuschätzen. Sie machen das Objekt der Abgrenzung interessant, und sie definieren die eigene Formation im Verhältnis zum Abgegrenzten. Das einschlägige Beispiel lieferte die SPD. Jahrelang war die übrige Politik der SPD relativ uninteressant im Vergleich zu der Frage: Wie halten es die Sozialdemokraten mit den Grünen? Solche Beschlüsse sind außerdem eine Quelle endlosen Streits. Das macht auch die Überlegung problematisch, den Präsidiumsbeschluß der CDU durch den Parteitag im September absegnen zu lassen. Dies wird nicht ohne heftigen Widerstand gelingen und deshalb nicht unbedingt überzeugend sein. Wird der Versuch aber gar nicht gewagt – und der Kanzler scheint noch zu zögern –, wirkt das wahrscheinlich erst recht blamabel.

In der Koalitionsdebatte ist das strategische Dilemma der Union zu erkennen. Es können sich tatsächlich Konstellationen ergeben, in denen die Christdemokraten, wenn sie an der Macht bleiben wollen, vor der Entscheidung stehen: entweder eine große Koalition eingehen – oder mit Hilfe der Republikaner regieren. Im ersten Fall gibt die Union die Rechten, die sich ohnehin schon halb aus ihrem Verband gelöst haben, vollends auf und macht den Platz für die Republikaner frei. Im zweiten Fall verliert sie in der Mitte viele Wähler und im Bündnis mit der einen reaktionären Partei außerdem noch ihre Zukunftsfähigkeit. Es überrascht nicht, daß Christdemokraten dieses Dilemma als Wahl zwischen Pest und Cholera begreifen und lieber beide Augen zudrücken: Vielleicht bleibt uns diese Entscheidung ja doch erspart.