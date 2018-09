In kaum einem populären Zielgebiet am Mittelmeer oder auf den Kanaren muß der Urlauber auf Programme in deutscher Sprache verzichten. Die Palette reicht von übersetzten Landesnachrichten bis zu Magazinsendungen, bei denen die Werbung nicht zu kurz kommt.

Pünktlich um 9.00 Uhr meldet sich Radio Canaria Sur (102,4 MHz) mit Nachrichten über „Kunst und Kultur“, so verspricht der Begrüßungssong. Denn deutsche Urlauber gehören auch in den Ferien zu den Frühaufstehern. Sie werden in ihren Betonburgen im Süden von Gran Canaria mit seichter Unterhaltung und viel Werbung beschallt. Wie die Musik und die Wortbeiträge sind auch die Weltnachrichten urdeutsch, stammen sie doch von der Deutschen Welle, dem von der Bonner Regierung finanzierten Sender, der die Bundesrepublik im Ausland ins rechte Licht rücken soll. Hoch her geht es abends um 6, wenn ein Moderator namens Roland Jüttner mit Popcorn auf Sendung geht. Unbarmherzig schickt er die Anrufe von Hörern über den Äther. Vieles ist hier möglich, was beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Bundesrepublik der Schere zum Opfer fiele. Erlaubt ist, was gefällt. Anrufe einsamer Touristen, die Kontakt suchen, freche Anmachen und billige Gewinnspiele. Ein Anrufer, dessen Urlaubsende kurz bevorstand, erkundigte sich besorgt nach einem Sonnenstudio. Er hatte sich vornehmlich dem Nachtleben gewidmet und fürchtete nun argwöhnische Fragen der daheimgebliebenen Ehefrau. Radio Canaria Sur lebt wie fast alle Urlaubssender von lokalen Werbespots. Dabei wird die Trennung von redaktionellen Beiträgen und Werbung häufig nicht so genau genommen.

Hektischer geht es beim Kanarischen Touristenfunk (747 kHz) zu, hat er doch nur eine halbe Stunde Sendezeit in deutsch, in der auch Platz für Nachrichten für die auf den Kanaren lebenden Deutschen sein muß. Die stehen noch früher auf als die Urlauber, Sendezeit ist daher bereits um 8.30 Uhr.

Auf Mallorca gibt es gleich mehrere Sender, die den Urlauber mit lokalem Geplauder beglücken. Radio Antena 3 meldet sich auf 103,2 MHz, Radio Balear Internacional auf 88,8 MHz und Radio Balear Inca auf 101,5 MHz. Zu unterschiedlichen Zeiten fahren sie ihre Antena Alemana aus. An der Costa del Sol sind deutsche Klänge auf 87,6 MHz zu hören, an der Costa Dorada und der Costa Azahar um die Mittagszeit auf 95,0 MHz.

Gleich mehrere Sender kämpfen an der nördlichen Adria um Hörer und Werbespots. In Bibione auf 101,35 MHz, in Grado auf 101,9 MHz. Zwischen diesen beiden Orten hat Lignano International den Sendemast errichtet und strahlt auf 106,6 MHz in den Äther. Am Gardasee wird deutsch gesendet auf 98,7 MHz und auf 90,5 MHz. In Italien ist die Radioszene sehr schnellebig. Sender schießen wie Pilze aus dem Boden, um bald darauf wieder zu verschwinden. Deshalb sollte der Urlauber vor Ort die Ultrakurzwelle absuchen. Die Chance, daß er auf neue Sender stößt, ist groß.

Neben den Privatsendern gehen auch staatliche und halbstaatliche Anstalten in den Urlaubsländern mit deutschsprachigen Meldungen und Nachrichten auf Sendung. Doch ist das, was in Italien über die RAI, in Griechenland über ERT1 oder in Ägypten über Radio Cairo verbreitet wird, wenig dazu geeignet, den Touristen in Urlaubsstimmung zu versetzen. Häufig werden nur die Inlandsnachrichten ins Deutsche übersetzt.

Für den Empfang der häufig lokalen Sender reicht ein kleines Kofferradio mit UKW. Wer jedoch fernab der Heimat nicht auf die Nachrichten der Deutschen Welle aus Köln verzichten will, muß ein paar Mark mehr für einen Weltempfänger hinlegen, mit dem er die Kurzwelle einwandfrei empfangen kann.

