Wer immer noch nicht wahrhaben will, daß wir an der Schwelle einer Zeitenwende stehen, dem sollten wenigstens die Gipfel-Besuche der letzten vier Wochen diese Erkenntnis vermitteln: Gorbatschow, der Chef der östlichen Supermacht, besuchte die potentiellen Gegner im Westen und wurde von allen freudig – in der Bundesrepublik sogar begeistert – begrüßt; und nun hat der Chef des westlichen Bündnisses im Parlament in Warschau eine Ansprache gehalten, in der er den bisher stets verteufelten General Jaruzelski pries.