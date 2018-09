Bremen: „Keramik und Bauhaus“

Eine kleine, kompakte, gescheit kommentierte Ausstellung, die ein anscheinend sprödes, deshalb vernachlässigtes Thema erstaunlich farbig vor Augen führt: Keramik. Dieses von Kunstsachverständigen gemiedene, zwischen Kunst und Handwerk angesiedelte und gern schnell dem zweiten zugeschlagene Metier hatte auch als Bestandteil des Bauhauses seine Probleme. Und so war die Werkstatt 1925 nicht nach Dessau mitgenommen worden. Sie blieb, wo sie von 1919 an allmählich als Dependence eingerichtet worden war, in Dornburg hoch über der Saale, gut zwanzig Kilometer östlich von Weimar. 1925 war erst der Formmeister Gerhard Marcks gegangen, dann gingen andere, doch der Begabteste und Eigenwilligste blieb und leitete die Werkstatt von 1930 bis 1947: Otto Lindig. Selbst wenn die Keramik-Werkstatt des alten Bauhauses die erste gewesen war, die seiner Anfangsdevise „Zum Handwerk zurück!“ trotzte (ohne sie zu verraten) und mit der Industrie anbandelte, und obwohl sie obendrein die erste war, die ihr Dasein aus eigenen Einkünften bestritt, gedieh sie nur im Schatten des Bauhaus-Ruhmes. Schon deswegen ist es einigermaßen spannend zu sehen, was Lindig, Bogler, Burri, Driesch, Marguerite Friedlaender oder Wildenhain hervorgebracht haben: Formen von bisweilen merkwürdig derbem Schwung, von eleganter Ruppigkeit, aber auch von einer teils frechen, teils bäuerischen, einer geradezu heiteren Plastizität. Und wer die Mühen mit den Glasuren kennt, wird sich gütlich tun an den oft leuchtenden, tiefen, beileibe nicht nur in erdigem Gebräune resignierenden Farben. Viele der etwa 300, zum ersten Mal so vollständig ausgestellten Gegenstände sind Leihgaben aus Ost und West. (Gerhard-Marcks-Haus bis zum 23.7., 6. 8. bis 24. 9. in Düsseldorf; der Katalog, im Rang eines Standardwerkes, kostet 38 Mark.)

Manfred Sack

Frankfurt: „Magdalena Abakanowicz“

Die bildnerische Sprache der polnischen Künstlerin Magdalena Abakanowicz ist ernst und eindringlich. Mit den „Backs“, einer Gruppe von Sackleinenfiguren, besetzte sie 1980 bei ihrem großen internationalen Auftritt auf der venezianischen Biennale die Gedanken des Publikums. Und ist im Gedächtnis geblieben. Dem anonymen, kopflosen Massenmenschen hatte die 1930 unweit von Warschau geborene Künstlerin ein Denkmal gesetzt. Diese Metapher hat Magdalena Abakanowicz in den vergangenen zwei Jahren um die „Crowd“ erweitert. 42 Skulpturen stehen überlebensgroß nebeneinander, Haut ohne Füllung, der ausgesparte Mensch. Die inszenatorische Eindringlichkeit, die jeden Ausstellungsraum zur Bühne erweitert, „Backs“ und die „Crowd“ in den Zeugenstand der Geschichte ruft, finden in den beiden Werkgruppen, die nun in Frankfurt zu sehen sind, ihre Erfüllung.

Aber, so sehr wir uns nicht zuletzt auch darüber freuen, daß sich das Städel erstmals an die Präsentation der Arbeiten einer Künstlerin traut, so sehr mißtrauen wir den aus Sisal und Hanf gewebten kraterförmigen Monstermänteln, den „Abakans“ und den „Black garments“. Diese textile Vermaschung zeigt die modischen Abwege in eine naturhafte Vereinnahmung. Das hat mit Arte povera nichts zu tun, und Verweise auf das Werk von Eva Hesse können nicht helfen. Auch die Symbolkraft der zwei riesigen entrindeten, mit Eisen und Leinen umgürteten, liegenden Baumstümpfe aus dem Zyklus „War Game“ kann sich mit den Sackleinenfiguren nicht messen.

Im Städelgarten kauern vier hölzerne Riesen-Sarkophage, durch ein überbautes Glashaus geschützt und als archäologisches Kunststück musealisiert. Das Zeitmaß der Abakanowicz zeigt in Richtung Vergänglichkeit. Magdalena Abakanowicz weiß treffende Worte zu finden für die eigenen Erfahrungen. Das ist im autobiographischen Katalogtext nachzulesen. Aber nur in den stehenden und sitzenden Figuren, ihren bronzenen und sackleinernen Totenmasken findet diese Sprache ihr Echo. (Städel bis zum 20. August; Katalog 25 Mark.) Verena Auffermann