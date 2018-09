Von Eberhard Lämmert

Die Studentenerhebung von 1988 hat nicht eine neue Gesellschaft, wohl aber eine neue Universität eingeklagt. Sie hat damit, für kurze Monate, sogar Parlamente und Regierungen zu Versprechungen aufgeschreckt und den Bildungsminister zu einem Siebenjahresplan herausgefordert, der den mehr als 150 Hochschulen der Bundesrepublik jährlich etwa so viel an Hilfe verspricht, wie eine der größeren allein in drei bis sechs Monaten verbraucht.

Jetzt studieren sie wieder – Gott sei Dank – aber was, außer daß die Tropfen auf einen heißen Stein in den Medien kräftig aufzischten, hat sich eigentlich geändert?

Geld allein ist noch nie ein guter Helfer gewesen. Von neuem Nachdenken sind allenfalls Spuren zu erkennen: Studenten organisieren einige selbständige Tutorien; das über den Ozean angeflogene Zauberwort „Graduiertenkolleg“ macht den Ausfall der seit Jahren erloschenen Graduiertenförderung erst recht bewußt. Interdisziplinäres wird wieder einmal über den grünen Klee gelobt, aber noch keineswegs gekonnt – wie sollte es auch, wenn Lehrdeputate festgeschrieben und die Stundenpläne vieler Studenten hoffnungslos überfüllt sind. So klagen Studenten weiter über immer noch wachsende Stoffberge, Hochschullehrer klagen weiter über desperate Lehrsituationen, Firmen beklagen weiter die Überalterung von Absolventen, und der Steuerzahler muß weiter dafür aufkommen. Was hindert eine wohlhabende Industrienation daran, ihrer gegenwärtigen Studentengeneration, und nicht erst deren Kindern und Kindeskindern, annehmbarere Studienmöglichkeiten zu schaffen?

Von der Schwiele zur Neurose

Reichlich zehnmal mehr Menschen als noch vor fünfzig Jahren sind heute beruflich damit beschäftigt, das Wissen zu produzieren, das unsere Hochschulen an ihre Studenten weitergeben sollen. Die wissenschaftlich-technische Literatur verdoppelt sich gegenwärtig in achteinhalb Jahren. Ein kanadischer Historiker, John F. Godfrey, beschrieb auf einer inter-amerikanischen Konferenz den Zusammenhang zwischen dem Wachstum der Universitäten und der Spezialisierung der Forschung und der Lehre. Wo an seinem College in Halifax vor zwanzig Jahren drei bis vier Historiker ihr Fach vertraten, sind es heute 21. Jeder sucht sich eine Nische, um noch originell forschen zu können, einen winzigen Ausschnitt aus der Geschichte, und unter den 21 sind keine drei oder vier, von denen man auch nur die Geschichte des British Empire in ihrem Zusammenhang lernen könnte. Wir verhalten uns in der Universität, sagt Godfrey, genau so, wie die Ford Motor Company. Auch die Professoren sind nur noch verantwortlich für einen Bolzen am linken Vorderrad. Die Folgen liegen auf der Hand: Geschichtsprofessoren verdummen dadurch ebenso wie Fordarbeiter, und betrachtet man das Produkt, so sind heute beide, Studenten und Fords, unsicher bei jeder Geschwindigkeit.

Spezialisierung ist unvermeidlich, und es bedarf auch einer immer wachsenden Zahl von Wissenschaftlern zur Bewältigung des Berufsalltags und zur Aufrechterhaltung politischer Macht, aber auch zur Organisation komfortabler Freizeitbeschäftigungen. Die mit ihr einhergehende hochgradige Arbeitsteiligkeit macht den Experten zwar, wenigstens vorübergehend, sicher in seiner Sache, aber ständig unsicherer in der Einschätzung der vordringlichen, allgemeinen Lebenserfordernisse seiner sozialen Umgebung und seiner Mitverantwortung dafür.