Um die Deckengemälde der Sixtinischen Kapelle zu sehen, müßte man den Kopf in den Nacken legen können. Das geht nicht, weil man sonst dem Hintermann die Brille von der Nase reißt. Um Botticellis „Primavera“ in den Uffizien von Florenz zu betrachten, müßte man einen Augenblick wenigstens stehenbleiben können. Das geht nicht, weil man nur ein Stück Treibholz ist, das vom Strom der Touristen mitgerissen wird. Um die wunderbare Architektur des Winterpalastes in Leningrad ein bißchen wenigstens zu begreifen, müßte man die Räume (eine Minute nur!) leer und ohne das Gewimmel der tausend und abertausend Neugierigen erleben können. Vergeblicher Traum. Seitdem das Reisen nichts kostet außer Geld, sind die Kosten zur Rettung der Kunstwerke vor den Unzuständigen unermeßlich geworden.

Der Tourist haßt den Touristen, das ist wahr. Aber es ist ein Unterschied, ob man um ein handtuchbreites Stück Strand kämpfen muß oder um den freien Blick auf Botticelli. Strand gibt es wie Sand am Meer, Botticelli aber nur einmal. Die Sonne scheint auf Gerechte wie auf Ungerechte, aber den Botticelli soll nicht jeder sehen dürfen, der eine Busfahrkarte kaufen kann.

Beim Pink-Floyd-Konzert in Venedig wurde der Markus-Dom zum Pissoir für 200 000 Besucher. Es hat sicherlich seinen Reiz, den heiligen Ort zum Zweck der Notdurft zu notzüchtigen. Es hat was Befreiendes. Piss for Peace. Wir wollen das nicht geringschätzen. Aber immerhin gibt es noch Menschen, die die Säulen des Doms nicht allein aus der Dackel-Perspektive betrachten mögen.

Wir werden um einen Numerus clausus nicht herumkommen. Der Zugang zu den Kunstwerken muß ihrer Zugänglichkeit wegen erschwert werden. In die vatikanischen Museen darf nur, wer ein kunsthistorisches Zertifikat hat. Nach Venedig darf nur, wer es schwimmend erreicht. In den Winterpalast darf nur, wer Karl Schlögels Petersburg-Buch Jenseits des Großen Oktober“ nachweislich gelesen hat. Die Mona Lisa darf nur der sehen, der ihr ähnlich sieht. Die Entscheidung fällt unter Ausschluß des Rechtsweges. Demokratie endet vor den Toren der Kunst. Finis locuta, causa finita. Finis