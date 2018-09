Im Ostblock hat das große Bettenbauen begonnen. Alte Hotels werden renoviert, neue entstehen. Sogar der Service, in diesen Regionen bisher vielfach ein Fremdwort, soll künftig einen höheren Stellenwert bekommen. Triebfeder dieser Bemühungen, bei denen der Sowjetunion im Rahmen von Glasnost und Perestrojka eine Schlüsselrolle zufällt, ist in der Regel der Wunsch, mit mehr Touristen auch mehr harte Devisen ins Land zu bekommen. Um die ehrgeizigen Ziele in die Tat umzusetzen, sichert man sich im Rahmen von Joint-ventures, zeitweiligen Zusammenschlüssen zwischen in- und ausländischen Partnern, in der Regel westliches Kapital und westliches Knowhow. Mit von der Partie sind praktisch alle großen internationalen Hotelketten.

Intourist-Vizepräsident Jurij Fjodorovich Bagrov erklärte kürzlich in einem Interview: „Bereits bis 1990 sollen allein in Moskau 4000 neue Betten zur Verfügung stehen. Insgesamt sind bei uns 26 neue Hotels im Bau, sieben davon in Moskau. Außerdem werden zahlreiche Hotels renoviert.“ Innerhalb nur weniger Jahre hofft man, die Bettenkapazität, die westlichen Ansprüchen genügt, um etwa fünfzig Prozent steigern zu können. Außer Touristen hatten in letzter Zeit vor allem Geschäftsreisende geklagt, daß selbst Hotels neueren Datums in einem erbarmungswürdigen Zustand seien und sich das Personal selbst durch ganz normale Gästewünsche regelrecht belästigt fühle.

Die Weichen für eine ost-westliche Zusammenarbeit auf dem Hotelsektor waren in der Sowjetunion vor rund drei Jahren gestellt worden, als ein neues Gesetz ausländische Investitionen in sowjetische Projekte möglich machte. Nachdem Unternehmen, zunächst lediglich mit einer Minderheitsbeteiligung von 49 Prozent einsteigen konnten, ist jetzt sogar ein Engagement von 80 Prozent möglich. Außerdem wird Ausländern inzwischen erlaubt, wichtige Führungspositionen innerhalb der gemeinsamen Unternehmen zu übernehmen.

Als erstes Joint-venture auf dem Hotelsektor wurde in Moskau das 85 Zimmer große „Savoy Hotel“ – das frühere „Hotel Berlin“ – nach zweijähriger Renovierung wiedereröffnet. Partner sind das sowjetische Reisebüro Intourist und die Finnair. Henrik Arle, bei der finnischen Fluggesellschaft als Vize-Präsident für die Finanzen zuständig: „Unsere russischen Partner sind ganz wild darauf, möglichst schnell, möglichst viel über die Führung eines Hotels und über das Training des Personals zu lernen!“

Die finnische Fluglinie hält die Sowjetunion für einen überaus attraktiven Reise- und Hotelmarkt und bemüht sich bereits um weitere gemeinsame Unternehmungen auf diesem Sektor. Ein Kenner: „Es wird höchste Zeit, daß neue Hotels gebaut werden, zumal es bisher in der Sowjetunion kein einziges Haus gibt, das man in die De-Luxe-Kategorie einstufen könnte.“

Den Fuß in der Tür haben bereits eine ganze Reihe ausländischer Hotelketten. So baut Novotel, ein Betrieb der französischen Accor-Gruppe, am Moskauer Flughafen ein 250-Zimmer-Hotel, das rund 150 Millionen Mark kosten und 1991 eröffnet werden soll. Sowjetischer Partner ist die Fluggesellschaft Aeroflot. Mit den Sowjets handelseinig geworden ist nach rund anderthalbjährigen Verhandlungen auch die Hanseatische Hotel-GmbH (HHG), eine Tochterfirma des Hamburger Reiseveranstalters hansa tourist. Sie hat mit dem Zentralrat für Tourismus der Gewerkschaften der UdSSR die in Leningrad angesiedelte Firma Lenha Tour gegründet und beginnt in diesen Tagen in einem Außenbezirk der Stadt mit dem Bau eines Vier-Sterne-Hotels mit 1086 Betten und 1400 Restaurantplätzen. Während der Rohbau von sowjetischen Unternehmen erstellt wird, soll der Innenausbau vorwiegend von Firmen aus der Bundesrepublik vorgenommen werden. Die Eröffnung ist für Juli 1992 vorgesehen. Das Hotel soll nicht das einzige Projekt der deutsch-sowjetischen Firma bleiben. Außer einem zwischen 100 und 150 Betten großen Fünf-Sterne-Haus im Zentrum von Leningrad sind in der Stadt auch mehrere Restaurants geplant.

Ebenfalls mit den Sowjets im Gespräch ist die kürzlich mehrheitlich in japanischen Besitz übergegangene InterContinental Hotels Corporation, die schon in einigen östlichen Ländern mit First-Class-Quartieren vertreten ist. Aber auch von Häusern der US-Ketten Sheraton, Marriott und Hyatt ist die Rede. Die in Arizona ansässige, jedoch kürzlich von einer Hongkonger Gesellschaft übernommene Ramada-Kette hat ein 400-Zimmer-Haus in Moskau in Planung. Penta, mehrheitlich in Lufthansa-Besitz, verhandelt ebenfalls mit den Russen. Und auch die deutsche Kempinski AG, über eine Tochtergesellschaft zur Zeit gemeinsam mit der Lufthansa und der von saudiarabischem Geld getragenen Rolaco um den Export deutschen Hotel-Know-hows in alle Welt bemüht, wäre gern in der Sowjetunion präsent.