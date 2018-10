Von Willi Winkler

Eine Stunde nachdem sie zu ihrem Spaziergang aufgebrochen waren, beschlossen die beiden Kurgäste, wieder zum Hotel zurückzukehren. Die starken Regenfälle der vergangenen Nacht hatten die Kniebisstraße in Bad Griesbach so glatt werden lassen, daß der Spaziergang keine Freude mehr versprach. Auf dem Rückweg traten den Urlaubern zwei junge Männer entgegen, die plötzlich Revolver aus dem Mantel zogen und auf die Spaziergänger zu feuern begannen. Vor allem auf den einen schienen sie es abgesehen zu haben, denn als der sich, schon getroffen, halb rutschend, halb stürzend, über die Böschung am Straßenrand retten wollte, eilten ihm die beiden Unbekannten nach, gaben weitere Schüsse auf ihn ab und erledigten schließlich ihr Opfer, das mittlerweile blutend am Fuße des Abhangs lag, mit drei gezielten Kugeln. Den Begleiter des Ermordeten, der, obschon selber verletzt, in den Ort eilte, um Hilfe zu holen, beschied eine Hamburger Dame, der er unterwegs begegnete, daß er ja wohl selber schuld sei, wenn er mit Matthias Erzberger spazieren gehe.

Am gleichen Tag, an dem mittags der Zentrumspolitiker Erzberger im Schwarzwald auf offener Straße umgebracht wurde, am 26. August 1921, glitt in seinem Haus bei Rottach am Tegernsee der bayrische Schriftsteller Ludwig Thoma abends um halb zehn in die ewige Ruhe hinüber. Der bekannte Autor hatte sich nach einer erfolglosen Magenkrebsoperation aus dem Rot-Kreuz-Krankenhaus in München nach Hause auf die Tuften bringen lassen, um in der Heimat zu sterben.

Die Trauer war groß im bayrischen Oberland. Grad ein Jahr war vergangen, seit der Heimatschriftsteller Ludwig Ganghofer gestorben war. (Thoma hatte dem älteren Freund seinerzeit die Grabrede gehalten und sich vorausschauend den Platz neben dem seinen reservieren lassen.) In der Abschiedsrede am offenen Grab meinte Thomas langjähriger, ihm freundschaftlich zugetaner Rechtsbeistand Conrad Haußmann: "Das Geheimnis seiner Kraft war sein Temperament. Er war das stärkste Temperament im Schrifttum unserer Tage Er wird der Lieblingsdichter der Deutschen, vor allem der Bayern werden ..."

Und das ist er auch geworden. Ludwig Thoma wird geliebt und verehrt wegen seiner "Lausbubengeschichten", der Novelle vom "Postsekretär im Himmel" und in Bayern vor allem wegen seiner kräftig überzuckerten Weihnachtsandacht "Stille Nacht". Er war aber mehr als der joviale Humorist: Als Redakteur des Simplicissimus hat Thoma, meist unter dem Pseudonym Peter Schlemihl, unermüdlich Kaiser und Klerus bekämpft, die preußischen Junker verarscht und den Moralaposteln aller Konfessionen heimgeleuchtet. Für sein Schmähgedicht "An die Sittlichkeitsprediger in Köln am Rheine", in dem sich der "multiplizierte Kindererzeuger" auf den "gottesseligen Bettbesteuger" reimt, wanderte Peter Schlemihl alias Ludwig Thoma für sechs Wochen ins Münchner Gefängnis Stadelheim. In die Geschichte der deutschen Literatur ist Thoma eingegangen als Naturalist. Er war einer der wenigen deutschsprachigen Autoren, bei denen die Provinz literaturfähig und nicht bloß zur Idylle veredelt wurde. Ludwig Thoma hat das flache süddeutsche Land überhaupt erst entdeckt und war in der Lage, seine Bewohner ohne folkloristisches Sentiment zu schildern.

Doch was bitte hat dieser Thoma mit dem Attentat auf den ehemaligen Finanzminister Matthias Erzberger zu tun? Er hat, schreckliche Wahrheit, von seinem Schreibtisch aus mitgeholfen, Erzberger zu ermorden.

Wenige Wochen nach dem Tod des Politikers und des Schriftstellers erschien unter dem Titel "Der Erzberger-Mord" eine Broschüre mit Artikeln aus Zeitungen, die in besonders übler Weise gegen Erzberger gehetzt hatten. Abgedruckt war auch ein ungezeichnetes Stück aus dem Miesbacher Anzeiger vom 17. August 1921, das die geplante Rückkehr Erzbergers in die Politik kommentiert. Auf 52 Zeilen wird Erzberger da viermal als "Lump" bezeichnet, er ist ein "Schweißriese", ein "Schurke", das "Urbild der schmutzigen Käuflichkeit" und wird mit so schönen Epitheta ornantia wie "ehrlos", "bestechlich", "feistgefressen" und "meineidig" charakterisiert. "Schmeißt die Wirth [den damaligen Reichskanzler] und die Erzberger hinaus", resümiert der anonyme Autor, "schafft reine Luft."