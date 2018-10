Hamburgs Bleichenfleet avanciert zur Müllkippe

Hamburg

Lehrstücke über unseren Umgang mit der Umwelt und die liebe Mühe der Behörden, mit achtlos weggeworfenen Konsumresten fertigzuwerden, sind derzeit allerorten zu betrachten. Zum Beispiel in Hamburg. Oben hui, unten pfui – zwischen prächtig restaurierten Fassaden schlängelt sich so manches trübe Wasser durch die Hansestadt: Flaneure scheinen Fleete und Kanäle als universelle Müllkippen anzusehen.

"What an awful place!" – Angeekelt starren Touristen in die Tiefe. Kaum faßbar, was an Unrat auf dem Bleichenfleet in der Hamburger City vor sich hindümpelt: Dosen, Verpackungen diverser Fast-Food-Fabriken, Plastiktüten und andere Rückstände der Überflußgesellschaft sammeln sich unter der Brücke in der Poststraße.

An manchen Tagen ziert ein meterlanger Unrat-Teppich das Gewässer: Wenig umweltbewußte Zeitgenossen mißbrauchen das Bleichenfleet als Mülleimer. Was immer gerade leergegessen oder -getrunken ist, verschwindet übers Brückengeländer im schmutzigen Grün des Wassers. Allerdings schlägt der Versuch, Dosen, Pappbecher oder ähnliches anderweitig loszuwerden, fehl: Die nächstgelegenen städtischen Müllbehälter platzen schier aus den Schweißnähten.

Bekanntlich hat Abfall die Eigenschaft, nicht gerade wohlgefällig zu duften. So rümpfen denn auch die Gäste eines angrenzenden Cafés, die statt malerischer Kulisse eine Müllhalde zum Espresso serviert bekommen, die Nase und protestieren heftig. Dem Geschäftsführer platzte der Kragen. Er verständigte die Umweltbehörde, die für das Abfischen der Abfälle auf der Alster zuständig ist.

Indes – im August ist nichts mit der Gewässerreinigung. Denn der Etat für derlei Ausgaben ist geschrumpft. Mithin hat die Baubehörde mit der privaten Reinigungsfirma vereinbart, daß im Hochsommer das Abfischen flachfällt. Aufgeschreckt durch die Klagen entschloß sich die Baubehörde denn doch zu einer Notaktion und ließ eine Reinigungskolonne antreten. Nach zwei, drei Tagen bot sich der gleiche Anblick: Müll zuhauf auf dem Bleichenfleet. Dorion Weickmann