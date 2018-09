Schweden leistet sich unter allen westlichen Industrieländern den weitaus größten Beamtenapparat; auf je hundert Erwerbstätige kommen dort 33 öffentlich Bedienstete. Dies freilich nicht deshalb – oder nicht nur deshalb –, weil in Schweden die staatliche Bürokratie übermäßig wucherte. Vielmehr bietet der schwedische Wohlfahrtsstaat seinen Bürgern vielerlei Leistungen, die anderswo privater Initiative überlassen bleiben. An Schweden gemessen, mutet die personelle Ausstattung des japanischen Staates spartanisch an. Mit nur sechs Staatsdienern auf je hundert Erwerbstätige wird dort das Land verwaltet. Die Bundesrepublik belegt mit sechzehn Staatsdienern einen Platz im Mittelfeld.