Wird Gorbatschow es schaffen? Er wäre nicht der erste Reformer, der sich am russischen Beamtenapparat die Zähne ausbeißt. Der Dichter Michail Saltykov (1826 – 1889) skizziert in zwei bitter-satirischen Dialogen, wie schon um 1860 heimlich, still und fleißig jeder Reformversuch sabotiert wurde. : Dahin werden sie es bringen!