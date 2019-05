Von Manfred Sack

Selbstverständlich hat "das Abendland" schon ganz andere Übel ertragen müssen als den Dudelfunk – ohne daß es untergegangen wäre. Und natürlich wünscht man Klaus Schönbach und Bernd Schmidt, daß der Schlußappell ihres Artikels in der letzten ZEIT-Ausgabe Erfolg habe: "Mehr Mut zu einer Programmischung aus dem, was die Leute hören wollen und hören sollen."

Aber glauben die Autoren wirklich, der "lebendige Basar mit besserer Ware" sei ein Patentrezept für ein besseres Radio? Die Zweifel beginnen schon mit der Wortwahl: Auf Basaren wird gefeilscht, verhökert und verscherbelt – möglichst billige Ware, möglichst hohe Preise –, Marktgeschrei erfüllt die Luft. Ja, soll dies das Radioprogramm der Zukunft sein?

Nun hat der Dudelfunk ja tatsächlich etwas mit Geschäft zu tun, mit dem unausstehlichen Trieb, alles und jedes (seinen Hörern) "zu verkaufen". Und je mehr Hörer die Demoskopen zählen, desto besser ist es für das eigentliche Geschäft, das Geschäft im Hintergrund, das den (durch eine böswillige Gebührenpolitik geplagten) öffentlichrechtlichen Rundfunk degeneriert hat: das Werbegeschäft. Anspruchslosere Sendungen = mehr Hörer = mehr Inserenten = mehr Einnahmen – und immer noch mehr Gedudele. Es ist die alte Spirale. Sagen die kommerziellen Sender, daß es ihr Hauptziel sei, Geld zu verdienen, so wollen die öffentlich-rechtlichen zum Beweis ihrer Daseinsberechtigung möglichst viele Hörer haben. Möglichst viele Hörer aber bekommt man durch den Dudelfunk. Und schon ist die Behauptung nicht weit, man stille "ein Bedürfnis".

Moment! Erinnert das nicht an die Boulevardpresse? Da wurde ja in Wahrheit kein Bedürfnis, das es gab, gestillt, sondern mit Geschäftssinn und Geschicklichkeit zunächst eines behauptet, sodann hervorgerufen, endlich befriedigt (und das so trivial wie nötig): das künstlich geweckte Bedürfnis nach möglichst klein gehackter, "kurzweiliger" Information, möglichst "lockerer" Unterhaltung, möglichst "munterer" Präsentation. Sind es in gedruckten Blättern riesige Lettern, bunte Bilder und knalliges Layout, so sind es im Rundfunk die "verbindenden Worte", das Geschwätz und vor allem die Musik. Und so gleichen die Dudel-Sender einander und alle zusammen unserer Straßenpresse: kleinbürgerlich, paralysierend, kurzatmig, haarsträubend oberflächlich, das Einerlei.

Daß der Dudelfunk, wie es Klaus Schönbach und Bernd Schmidt noch für möglich halten und hoffen, zu einem erstklassigen "Misch"-Programm finden könnte, ist schwerlich denkbar. Man kennt doch die kleinen schmutzigen Manöver jener einstmals traditionsstolzen Zeitungen, die, um den Niedergang ihrer Auflage zu stoppen und möglichst umzukehren, die Flucht in die Gosse antraten. Noch nie hat es eine Zeitung anders herum versucht: besser zu werden, das Niveau zu heben, Terrain ausdrücklich beim anspruchsvollen Publikum zu suchen. Denn das Terrain "unten" ist längst überfüllt, das Terrain "oben" aber zu großen Teilen unentdeckt.

Wahrscheinlich also könnte es dem Dudelfunk eine Zeitlang zwar gelingen, hinlänglich zu amüsieren, vielleicht sogar zu informieren und uns so beiläufig an seine Wellenlänge zu gewöhnen – aber auf die Dauer ernst zu nehmen wäre es erst, wenn er das Niveau nach oben zu überschreiten versuchte, also: das Interesse, die Neugier zu wecken verstände.