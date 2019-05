Inhalt Seite 1 — Dollars oder Umwelt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kurt Weiser

HERFORST. – Wir wohnen wunderschön: ein Grundstück am Waldrand, Teiche, Blumen, Sträucher und Obstbäume, ein gemütliches Haus mit großem Wintergarten. Dennoch möchten wir manchmal am liebsten die Koffer packen und wegziehen. Denn den dröhnenden und kreischenden Triebwerken der Phantom und F 16 jener "Killer-Hunter-Teams", die vom nahen US-Luftstützpunkt Spangdahlem über uns hinwegdonnern, ist nirgends zu entkommen.

Ich bin in der Eifel zu Hause, im Kreis Bitburg-Prüm, rund zwei beziehungsweise zehn Kilometer von den US-Basen Bitburg und Spangdahlem entfernt. Ich wohne im Herzen Europas, in einer wirtschaftlich völlig unterentwickelten Region mit geduldigen, oft zu geduldigen Menschen.

Die amerikanischen Flugplätze in meiner Nachbarschaft haben seit dreißig Jahren unsere Umwelt geprägt. Entstanden in der Goldgräberzeit des Wirtschaftswunders der fünfziger Jahre, boten sie der Bevölkerung Brot und Arbeit. Magnetartig zogen sie die Arbeitskräfte an sich und bremsten damit Privatinvestitionen. Daran hat sich bis heute nichts geändert: Mit 1200 Arbeitsplätzen sind die US-Stützpunkte der größte Arbeitgeber im Kreis. Und von den etwa 25 000 hier wohnenden Amerikanern (allein in Bitburg leben 12 500 neben der gleichen Zahl deutscher Bürger) profitieren natürlich Handel und Wohnungsvermieter. Sehr viele Häuser können überhaupt nur durch Mieten von US-Soldaten abbezahlt werden. Die meisten der Gebrauchtwagenhändler müßten ohne Amerikaner ihre Läden schließen.

Doch dieser Dienstleistungs-Wohlstand hat seinen Preis: nervenzerrüttender Lärm, der ohnmächtige Wut weckt; Kerosin und Enteisungsmittel, die Flüsse und Grundwasser verseuchen; bisher nicht erforschte Altlasten von vergrabenem wie versickertem Schadstoffmüll der US-Basen. Außerdem der systematisch verdrängte Tod als ständige Bedrohung, die nur dann ins volle Bewußtsein tritt, wenn – wie Weihnachten 1985 in Herforst – eine brennende Phantom haarscharf die Wohnhäuser verfehlt und durch den Friedhof rast.

Jahrelang wurde all dies hingenommen nach dem Motto, "Was wäre unsere schöne Eifel ohne die Amerikaner". Dabei wuchs die Abhängigkeit von den transatlantischen Geldgebern immer weiter. Kaum jemand wagte es, diesen Zustand in Frage zu stellen, oder aber er wurde sofort als "Antiamerikaner", gar als "Landesverräter" diffamiert.

Doch jetzt hat sich endlich einiges geändert. Die "ewige" Geduld der Bevölkerung geht zu Ende, der Widerstand gegen die amerikanische Militärpräsenz nimmt deutlich zu. In Röhl und Binsfeld, zwei Anliegergemeinden der Luftstützpunkte Spangdahlem und Bitburg, sind Bürgerinitiativen entstanden. "Wehrt Euch" heißt die eine, "Initiative gegen Flugplatzerweiterung" die andere, die gegen die Enteignung von Bauernland zwecks Erweiterung des Flugplatzes Spangdahlem ins Feld zieht. Die Räte anderer Gemeinden verhindern den Bau von amerikanischen Wohnsiedlungen. Selbst der Amerika-Freund und Bürgermeister von Bitburg meint plötzlich, jetzt seien allmählich genug Amerikaner in der Stadt. Und die SPD erzielte bei den Kommunalwahlen trotz ihrer eindeutigen Stellungnahme für eine Entmilitarisierung dieser Region mit rund 35 Prozent der Stimmen in dieser erzkonservativen politischen Landschaft ein Traumergebnis.