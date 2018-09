Von Klemens Polatschek

Hacker: Das ist die alte Geschichte vom Untergrund der Computergesellschaft, von den elektronischen Lumpenproletariern, die tage- oder nächtelang in ferne Computer eindringen, über fremde Datenleitungen und mit geklauten Benutzerberechtigungen.

Hacker sind meist harmlose Hobbyisten. Begegnen sie sich elektronisch in den globalen Netzen, nützen sie das zu hohlem Tratsch wie in der Kneipe am Eck. Das Hobby ist ein bißchen illegal, doch technisch komplex und daher eine traurige Sache für Medien, die Geschichten erst wahrnehmen, wenn Kommunisten oder Geld darin vorkommen. Zum Glück gelang es ein paar bundesdeutschen Hackern, Informationen aus den eroberten Computern dem sowjetischen Geheimdienst KGB zu verkaufen. Die Affäre inzwischen bekannt; jetzt hat der Buchmarkt reagiert.

Der "Hacker für Moskau" wurde unter anderem von zwei Redakteuren des Fernsehmagazins Panorama geschrieben, die zuerst vom "KGB-Hack" berichtet und dann mit unveränderter Geschwindigkeit in die Tastaturen gehackt haben, um rechtzeitig zur Reisezeit in die Verlags-Vertriebsnetze einzudringen. Zum Stopfen des sommerlichen Tbrillware-Lochs taugt das Werk, da stören auch einige sachliche Fehler nicht. Fataler ist, daß in der Eile Grundlagen der Computervernetzung unter den Tisch fallen. Dem Leser nämlich bleibt das Gefühl, die Welt bestünde ausschließlich aus 25 000 VAX-Computern der US-Firma Digital Equipment – ihre Netze sind das klassische Ziel der Hacker. Die VAX hat Tradition als "Arbeitspferd" von Forschungsinstituten; nur sind den Berufsbastlern dort Fragen der Rechner-Sicherheit meist gleichgültig. Man hat sich damit abgefunden. Auch an allen Universitäten stehen VAX-Maschinen als "Spielkisten". Keine Mühe für Hacker, das Handwerk zu lernen.

Ungesagt bleibt in "Hacker für Moskau", daß es Rechner gibt, besser gesichert, mit wirklich "heißen" Daten – feinst verschlüsselt – von Firmen und staatlichen Organen, und daß die mit den wichtigsten Daten sicherheitshalber in gar keinen Netzen hängen. Statt dessen schildern die Autoren ausführlich, wie der KGB-Agent "Sergej" damals die erste Rate von 30 000 Mark zückte und daß überhaupt alles so war, wie man es sich als Reader‘s-Digest-Leser immer schon vorgestellt hat.

Das Bundeskriminalamt in Wiesbaden dagegen teilte mit, von den Hackern sei "nichts aus den Kernbereichen der Rechner" verbreitet worden. Und auch der neue Held der Computer-Szene, der "Hacker-Jäger" Clifford Stoll, ist dieser Ansicht. Stoll lag als Rechner-Verwalter in Kalifornien monatelang auf der Lauer und beobachtete die Hack-Versuche, bevor es gelang, die Eindringlinge in Hannover zu orten.

Stoll hat das Buch "Kuckucksei" geschrieben, den authentischen Bericht über die Hacker-Affäre. Er macht es charmant: Ausgerechnet er, der wuschelhaarige Alt-Hippie aus Berkeley, der zeit seines Lebens die "Schnüffler" der US-Geheimdienste gehaßt hat, muß unverständige Spionage-Abwehrleute auf Knien bitten, sich mit dem Computer-Einbruch zu befassen. Stoll schildert Details geschickt und verstehbar; liest man von seinen Schusseleien in Küche und Wohnzimmer, wird er schon penetrant sympathisch.