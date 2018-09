Inhalt Seite 1 — In Kürze Seite 2 Auf einer Seite lesen

Antonio Lobo Antunes: Die Vögel kommen zurück

Ein Mann, der nie darüber hinweggekommen ist, daß seine erste Frau ihm die Ehe aufgekündigt hat, mietet sich mit der zweiten in einen abgelegenen Gasthof ein, um diesmal selbst den Schlußstrich zu ziehen. Die Frau aber kommt ihm zuvor, und sein plötzliches diffuses Aufbegehren gegen die Trennung steigert sich zu einer Obsession, die ihn in den Tod zerrt. Der Unterschied zwischen dieser Story, die so karg zusammengefaßt banal klingt, und ihrer furiosen literarischen Umsetzung begründet den Rang von Antonio Lobo Antunes. Im flirrenden Oszillieren zwischen vergangener und gegenwärtiger Agonie, Geschehendem und Halluziniertem, Ich und Er kommt das beklemmende Schweigen virtuos zur Sprache. Lobo Antunes’ Erzähler sind ohnmächtige Augenmenschen; die Beschreibungs-, die Assoziationswut der quellenden Bilderfluten ist kein steriler Drahtseilakt, sondern eine vergebliche Flucht vor der Leere im Innern und der Unfähigkeit, den Schmerz zu verstehen. Der Protagonist des Romans „Die Vögel kommen zurück“ (Aus dem Portugiesischen von Ray-Güde Mertin; Carl Hanser Verlag, München 1989; 290 S., 36,– DM) zerbricht an seiner Passivität; vergeblich müht er sich, denen, die mit ihm spielen, die Initiative zu entreißen. In einem ungezügelten Höllensturz aus Sprache setzt er dazu an, wenigstens einmal selbst das Spiel an sich zu bringen, indem er allem ein Ende setzt – doch wieder ist er Opfer, nicht Akteur: Das Ende wird ihm gesetzt, und er taumelt eine vor-geschriebene Bahn hinab. Die Geister, die er zur Abrechnung ruft, inszenieren ein Tribunal, unter dessen rasendem Trommelwirbel er sein Leben erbricht und sich doch nicht davon befreien kann. Niemand erklärt ihm die Vögel der Kindheit; es gibt nichts zu erklären; nur das Ungeklärte bleibt. Friedhelm Rathjen

Johannes Kleinstück: Fortschritt auf Widerruf

„Widerborstige Gedankengänge“ verheißt der Klappentext. Wo denn? Allenfalls können die plattgewalzten Igel gemeint sein, die vom Autor zur Rechtfertigung des spanischen Stierkampfes heraufbeschworen werden. Was sonst? Die neuen Essays Johannes Kleinstücks (Klett-Cotta, Stuttgart 1989; 137 S., 24,– DM) sind von einer bildungsbeflissenen Biederkeit, die kein Werbetexter wegzuloben vermag, und auch die Sprünge der Argumentation haben mehr mit Fahrigkeit als mit Geistesblitzen zu tun. Die Evolutionsbiologie dürfte jedenfalls mit dem geflissentlichen Hinweis, „das Studium der aristotelischen Metaphysik könne nicht schaden“, kaum aus der Reserve zu locken sein. Und wenn man den Zufall zur Leerformel naturwissenschaftlicher Ignoranz verkleinern möchte, kann man ihn nicht im gleichen Atemzug als großartigen literarischen Topos feiern. Auch auf den gewundenen Pfaden von der Corrida über Wallensteins Lager und die Unfallstatistik in jene neue Barbarei, die „manches Erfreuliche, manches Heilsame mit sich bringen würde“, werden Kleinstück nur die wenigsten folgen wollen. Dafür erinnern sich etliche der Zurückgebliebenen vielleicht daran, bei Marquard und Blumenberg Pfiffigeres über den Mythos und unsere Mythenpflichtigkeit gelesen zu haben. Ganz zum Schluß dieses seltsam gegenstandslosen Bandes der ewige Rechthaber Goethe – in der „Anschauung des Ganzen“ verweilend. Das freut die Oberstudienräte. Ulrich Horstmann

Karl-Markus Gauß: Tinte ist bitter

Ein anderes Österreich, als es sich in der „unverbindlichen Bekundung vergangener Größe, der Anrufung einstiger Bedeutung“ zu äußern pflegt, beschwört – nein: fordert der Salzburger Essayist Karl-Markus Gauß in elf literarischen Portraits (Wieser Verlag, Klagenfurt 1988; 173 S., 29,80 DM) und einer schneidend bitteren Einleitung, in denen sich Sprachwut und Eleganz, Kühle des Verstands und heiße Wut über die bequeme, weil folgenlose Eingemeindung all dessen, was in den Begriff „Mitteleuropa“ gepreßt wird, die Waage halten.

Mitteleuropa – das ist für Gauß zuvorderst das „Barbaropa“ Albert Ehrensteins, und die Schriftsteller, deren Leben wie Werk er behutsam erschließt, sind ohne Ausnahme gleichzeitig Chronisten wie Opfer jenes Kulturraums, dessen Eigenheit und fremde Schönheit nicht im Verbindenden, schon gar nicht in der Sehnsucht nach einem gütigen Herrscher, sondern im Aufrührerischen, Verfemten, Abseitigen liegt. „Wer auf mitteleuropäische Erkundungen geht“, schreibt Gauß, „in Galizien oder Kroatien, in Mähren oder Pannonien, in Ungarn oder Slowenien, stößt immer wieder auf Barbaropa, auf die blutigen Spuren der Unterdrückung, der Metzelei, der Verfolgung, aber er begegnet auch der Zeugenschaft wider die grausame Einfalt der Mächtigen. Kein Lob der Macht, ist die mitteleuropäische Literatur oft ein Gesang der Verzweiflung, immer ein Zeugnis der Unversöhntheit.“