Von Ludwig Siegele

Da staunten die Nukleokraten der Electricite de France (EdF) nicht schlecht: Erstmals seit der Zeit nach Tschernobyl ist wieder eine deutliche Mehrheit der Franzosen gegen die Atomenergie – und das ergab auch noch eine hauseigene Umfrage des staatlichen Stromproduzenten. Zudem sprechen sich fast zwei Drittel der Befragten dafür aus, keine weiteren Atomkraftwerke mehr zu bauen.

Der überraschende Meinungsumschwung kommt den EdF-Managern freilich nicht ganz ungelegen. Auf seiner letzten Sitzung faßte der Aufsichtsrat des Monopolisten nämlich eine Art Baustopp ins Auge: Er stellte der Regierung in Paris anheim, den schon dreimal verschobenen Auftrag für das nächste Atomkraftwerk Civaux I nahe Poitiers ganz zu stornieren.

Die endgültige Entscheidung über den Meiler wird wohl erst im späten Herbst fallen. Denn zuvor ist im Parlament in Paris eine Generaldebatte über die Energiepolitik angesagt, die erste, nachdem die sozialistische Regierung vor mehr als acht Jahren – entgegen ihrer Wahlversprechen – das Atomprogramm ihrer Vorgänger übernommen hatte.

Eine Inventur ist auch bitter nötig. "Das Atomprogramm läuft langsam aus", sagt Pierre Radanne vom Institut d’Evaluation des Strategies Energiques en Europe (INESTENE), dem führenden französischen Alternativinstitut in Sachen Energie. "Jetzt müssen die Verantwortlichen entscheiden, ob sie weitere Reaktoren bauen lassen – nicht, um noch mehr Strom zu produzieren, sondern um die Nuklearindustrie am Laufen zu halten."

Seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts hat die EdF 55 Meiler in die Landschaft gestellt; acht der brisanten Betonklötze werden noch gebaut. "Die Atomenergie ist das einzige Mittel, um die Abhängigkeit Frankreichs von den ölexportierenden Ländern zu begrenzen", begründete 1973 der damalige EdF-Chef Marcel Boiteux das ehrgeizige Unterfangen. Die Unabhängigkeit von Energie-Importen ließ sich Frankreich einiges kosten. Mehr als 180 Milliarden Mark, so Expertenschätzungen, gab das Land bisher für seine Reaktoren aus. Was Wunder, daß die EdF mittlerweile mit fast siebzig Milliarden Mark in der Kreide steht. Der Schuldendienst des Unternehmens fraß im vergangenen Jahr allein knapp zwanzig Prozent seines Umsatzes von rund 42 Milliarden Mark auf.

Gemessen an den politischen Zielen war das Nuklearprogramm erfolgreich: Inzwischen produzieren Atomkraftwerke rund siebzig Prozent des französischen Stroms. Und folglich muß das Land heute nach offiziellen Angaben nur etwa fünfzig Prozent seiner Primärenergie einführen; vor zehn Jahren waren es noch achtzig Prozent. Zum Vergleich: Die Bundesrepublik kauft 67 Prozent ihrer Primärenergie im Ausland ein.