Von Christof Wackernagel

Die Sprache ist ein gemeines Wesen. Sie läßt sich widerstandslos von jedem Schwätzer mißbrauchen, verrät ihn aber mit seinen eigenen Worten, und dabei ist sie gnadenlos. Wer glaubt, es mit ihr treiben zu können, den verführt sie nach Punkt und Komma, um ihn anschließend nackt vorzuführen.

Zu den raffiniertesten Dessous insbesondere der deutschen Sprache gehören alle Arten von Vor- und Nachsilben; allein das unscheinbare "ex" vor einem x-beliebigen Substantiv wirkt so betörend, daß selbst die vernünftigsten Köpfe darüber den Verstand verlieren. Worte wie "Fußballtrainer", "Bundeskanzler" oder "Alkoholiker", worunter sich jeder etwas Handfestes vorstellen kann, verwandeln sich in Verbindung mit diesen beiden Buchstaben in Halluzinogene, die das Denken von jeglichen raum-zeitlichen Fesseln befreien: Als ob jemand etwas sein könnte, was er einmal war.

Aber Verständlichkeit, gar Logik stören beim Genuß solch sinnlicher Reize: Hauptsache, man glaubt zu wissen, was irgendwieungefährinetwa gemeint sein soll und kann sich daran aufgeilen. "I like Genuß sofort." Und wenn es schon keinen Sinn hat, so läßt es sich doch mit dem hiesigen Nationalcharakter, der ewigen Nibelungentreue, rechtfertigen: Einer bleibt, was er mal war, egal, was aus ihm wird – ob er will oder nicht.

In den bundesrepublikanischen Medien hat seit einigen Jahren eine "Ex"-Variante Konjunktur, deren Dämlichkeit alle anderen übertrifft: der Ex-Terrorist, das sonderbare Wesen.

In einer Mischung aus Grusel und Stolz wird er vorgeführt: Harmlos zur Zufriedenheit aller, möchte aber auf seine Gefährlichkeit auch keiner verzichten. Ein Bruder von Nessie: Es gibt ihn zwar nicht, aber man kann ihn gut gebrauchen; Photos soll es auch von ihm geben. Sicher ist nur – das beweist das "ex" –, daß es ihn dereinst gegeben haben muß: ein lebender Toter also, ein sogenannter Zombie? Wie hieß es doch vor nicht allzu langer Zeit: Nur ein toter Terrorist ist ein guter Terrorist? Oder ist er einfach nur wiedergeboren, so wie andere, die in ihrem früheren Leben Mücken, Elefanten oder Zwergpinscher waren?

Wenn nicht: Könnte er ein Produkt der Gentechnologie sein? Oder vielleicht eine Folge von Tschernobyl? Gibt es überhaupt irgendwelche amtlichen Beweise, daß er explizit als "ex" existiert, oder ist er ein sogenannter "selbsternannter Ex-Terrorist", analog Chomeinis Anfängen als "selbsternannter Revolutionsführer"? Wer hat schon mit ihm geredet, ihn angefaßt? Hat irgend jemand einmal verifizieren können, daß er tatsächlich ein Mensch aus Fleisch und Blut ist – oder ist auch das alles an ihm "ex"?