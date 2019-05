Angeblich nivellieren Tarifverträge die Unterschiede zwischen Branchen und Qualifikation. Die Realität ist anders.

Die Forderung kommt so regelmäßig wie das Amen in der Kirche. Sachverständigenrat und Bundesbank, Politiker und Unternehmer werden nicht müde, eine stärkere Differenzierung von Löhnen und Gehältern zu predigen. Nach Branchen, Regionen und Qualifikation, so ihre Behauptung, reiche das Gefälle nicht aus. Größere Spannen könnten den regionalen Gegebenheiten des Arbeitsmarktes stärker Rechnung tragen und die unterschiedliche berufliche Qualifikation der Arbeitskräfte mehr als bisher berücksichtigen. Auf die Art werde auch ein Ausgleich dafür geboten, daß in Regionen mit weitgehender Vollbeschäftigung das Leben teurer sei als in Gegenden mit hoher Erwerbslosigkeit.

Im Prinzip läßt sich dieser Argumentation in der Tat einiges abgewinnen. Warum schließlich sollte ein Arbeiter in einer ländlichen Region mit hoher Arbeitslosigkeit, der für seine Wohnung weniger Miete und für sein Auto niedrigere Versicherungsprämien zahlt als sein Kollege in der teuren Großstadt mit Vollbeschäftigung, ebenso viel verdienen wie dieser?

Die Befürworter der stärkeren Differenzierung übersehen allerdings ein Detail: Ihre Forderung ist längst erfüllt. Das Bundesarbeitsministerium in Bonn, das seit Jahrzehnten sämtliche Tarifverträge aus dem Bundesgebiet sammelt und auswertet – derzeit sind es etwa 32 000 –, hat auf diese Tatsache gerade noch einmal hingewiesen. Der Durchschnittslohn in der Mineralölindustrie, der Branche mit den besten Verdienstmöglichkeiten, lag danach im vergangenen Jahr immerhin fast doppelt so hoch wie der in der Lederverarbeitung, dem Wirtschaftszweig mit der schlechtesten Bezahlung. Ist eine solche Differenz zwischen Branchen etwa zu gering?

Noch größere Unterschiede errechneten die Mitarbeiter von Norbert Blüm bei Vergleichen nach Regionen und Qualifikation. Selbst in der Metallindustrie, die in regionalen Tarifverträgen nahezu gleich hohe Stundenlöhne für gleiche Lohngruppen verankert hat, gibt es effektiv große Spannen, denn Unternehmen in prosperierenden Regionen legen in aller Regel auf die tariflich vereinbarten Sätze mehr oder weniger hohe Zulagen drauf. Ein Beschäftigter in der Investitionsgüterindustrie im strukturschwachen Schleswig-Holstein beispielsweise bekommt rund zehn Prozent weniger als einer, der dieselbe Arbeit im boomenden Baden-Württemberg tut. Schlußlicht ist das nördlichste Bundesland auch beim Einkommensvergleich ungelernter Arbeiter dieser Branche, Saarländer kassieren im Schnitt 25 Prozent mehr. Bei Angestellten sind die Spreizungen noch deutlicher. Als Maximum ermittelten die Bonner Beamten – unter Berücksichtigung verschiedener Qualifikation, Branchen und Regionen – eine Differenz von 364 (sic!) Prozent.

Die aktuellen Zahlen aus Bonn können im Trend niemanden überraschen. Wirtschaftsforscher – auch solche, die eher dem konservativen Lager zugerechnet werden –, weisen in umfangreichen Untersuchungen seit Jahren darauf hin, daß sich die Einkommen der Erwerbstätigen in der Vergangenheit eher differenziert als nivelliert haben. Den Einheitsbrei, den die Verfechter der großen Unterschiede beklagen, gibt es also nur in ihren eigenen Köpfen. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Doch wer die zur Kenntnis nimmt, würde sich sein eigenes Weltbild kaputtmachen – und wer tut das schon gern. Erika Martens