Nicht nur Kurt A. Körbers 25 Millionen für die Deichtorhallen, sondern auch: 1,5 Millionen eines unbekannten Spenders für John Neumeiers Ballettschule, die Ende September eröffnet werden soll; 3 Millionen von Gerd Bucerius für die Renovierung des Literaturhauses und 1,2 Millionen eines wiederum unbekannten Spenders für den Literaturhaus-Verein; schließlich die Rettung der Kampnagelfabrik für freie Theatergruppen, die nicht zuletzt durch eine Spende des Großkaufmanns Thomas Wegner ermöglicht wurde – Hamburg holt auf, die alte mäzenatische Tradition der Stadt belebt sich, und das hierorts übliche Geunke darüber, daß überall, ob in Frankfurt, Köln oder Berlin, kulturelle Großtaten geschähen, in Hamburg jedoch alles am Geiz der Pfeffersäcke scheitere, dieses Geunke sieht sich auf einmal widerlegt. Und der Kultursenator Ingo von Münch, der seinerzeit viel Spott ertragen mußte, als er Mäzene und Sponsoren zu gewinnen versprach, sieht sich auf einmal bestätigt.

Nein, kulturelles Temperament ist damit in diese eher lethargische Stadt noch nicht eingekehrt, und eine ehemalige Markthalle oder ein ehemaliges großbürgerliches Wohnhaus sind noch keine Garantie für literarisches Leben oder aufregende Ausstellungen. Aber es ist ja nicht so, daß die zweitgrößte Stadt der Republik nur schliefe. Es gibt erschreckend viele literarische Aktivitäten, Diskussionen, Lesungen, nur sind sie unübersichtlich verteilt auf die Bezirke und Quartiere der disparaten Stadt. Einen zentralen Ort des Streits und der Debatte gab es nicht, und insofern hat Hamburg ein Literaturhaus viel nötiger als Berlin, wo es ein solches seit einiger Zeit gibt, konkurrierend mit dem LCB (dem Literarischen Colloquium Berlin) und der Akademie der Künste.

In Hamburg also wird das Literaturhaus am 12. September eröffnet, eine prächtige Stadtvilla aus dem Jahr 1868, der ein größenwahnsinniger Kaufmann um 1880 einen richtigen Ballsaal anfügen ließ, gelegen am Schwanenwik, wo sich die Außenalster in einer schönen Kurve am breitesten dehnt. An diesem vielleicht zu schönen Ort sollen sich an die 230 Leute einfinden können, werden ein Literatur-Cafe und eine Buchhandlung Platz finden und verschiedene literarische Vereine und Verbände als Untermieter hausen. Denn das Hamburger Haus kriegt (anders als das in Berlin) für den laufenden Betrieb nichts von der Stadt, es wird von seinen Mitgliedern und Mietern und von den Zinsen der anonymen Spende ernährt. Damit kann man keine großen Sprünge machen.

Zur Eröffnung aber kommt, finanziert durch die Kulturbehörde, ein prominentes Autorentreffen zustande, mit Claudio Magris aus Triest, José Saramago aus Lissabon, Paul Auster aus New York, Alain Robbe-Grillet aus Paris, Guillermo Cabrera Infante aus London und Viktor Konjetzkij aus Leningrad, Dichter aus Hafenstädten zumeist, wobei unsicher ist, ob diese Gemeinsamkeit nur zur Begründung eines Haushaltstitels taugt oder zu mehr.

Andere Städte wie München oder Frankfurt wollen auch ein Literaturhaus. Hamburg hat nun eins, und ob es funktioniert, hängt auch davon ab, ob die gelegentlich kleinliche Eifersucht der verschiedenen literarischen Vereinigungen der Einsicht weicht, ein gemeinsames Projekt zu haben.

