Zum letzten Mal: die Mozart-Trilogie des Regisseurs Peter Sellars

Von Ivan Nagel

Wer die schmierenhafte Trivialität von Joseph Papps Shakespeare Festival im sommerlichen Central Park kennt und die polierte Bravheit, mit der zur selben Jahreszeit die Konzertreihe "Mostly Mozart" im Lincoln Center abschnurrt, der wird von New York als Festspielort eine schlimme Meinung haben. Die Stadt beherbergt immer noch die größte Zahl entscheidender Künstler der Moderne (von Jasper Johns bis Steve Reich, von Merce Cunningham bis Robert Wilson). Auf dem Kulturbetrieb aber lastet der breiteste middle-class-Geschmack: der steinreichen Aktionärin in der Met, des musischen Chirurgen in Carnegie Hall, des Pelzhändlers, der die allabendliche Heimfahrt in den Vorort verschiebt, um seine Gattin in "Cats" auszuführen. Trotzdem konnten sich in diesem Jahrzehnt (neben den Loft- und Kellernestern der Performer, neben den Studios, Kirchensälen für Modern Dance) auch zwei größere Festivals durchdringen, die den Neuen Künsten dienen: "Next Wave" an der Brooklyn Academy of Music, "Summerfare" in Purchase, eine Autostunde nördlich von Manhattan. Ich fuhr diesmal nach Purchase zur zehnten Saison.

Eine elfte wird es nicht mehr geben. Seine beiden Förderer lassen das Festival fallen. Pepsi Cola, deren Hauptverwaltung 1977 aus New York hierher gezogen war, suchte Freizeitwert; jetzt hat sie entdeckt, daß ihre Angestellten nie die modernistische Macke des Vorstandschefs Kendall teilten (der in Pension gegangen ist). Die Staatsuniversität von New York wiederum hatte in Purchase 1979 eine Fakultät für Darstellende Künste und dafür vier herrlich verschiedenartige Theaterräume gebaut; diese sollten die Uni während der Sommerferien beliebt in der Umgebung machen. In der parkähnlichen Westchester County leben nicht nur viele Milliardäre, sondern wohnt auch eine aufstrebende Mittelschicht von Millionären. Die Universität braucht weniger den Weltruhm als das Familienfest: daß ihre netten Nachbarn kommen und spenden. Die Spenden kamen nie; und als Shakespeare und Lilian Hellman nicht mehr im Programm standen, blieben auch die Familien weg. – Glücklich die Kunstanstalt, die für ihre Prestigevorhaben Sponsoren findet; weh ihr, hängt ihr Überleben von Sponsoren ab. Für Kunstfans und Künstler, die mit Bussen und Hondas aus New York anruckein, bezahlt man kein Festival.

Festspielen für die Neue Kunst trauert niemand nach, wenn sie sterben; und Festspiele für die Ranzige Kunst sterben nie. Das ist bei uns nicht anders: Die experimenta in Frankfurt in den siebziger, das Münchener Theaterfest in den achtziger Jahren (mit Beuys und La Mama dort, mit Chereau, Mnouchkine, SQUAT hier) sind nach wenigen glorreichen Spielzeiten eingegangen. Keiner von der Kulturpresse, der Kulturpolitik hat aufgeschrien, ihren Exitus zu verhindern versucht. Ja, mancher blasierte Kritiker fand die Festivals des Neuen schnell veraltet, mancher ängstliche Politiker immer schon zu neu; so bestattete man sie gemeinsam. Merkwürdig aber: Kein Feuilletonchef oder Minister hat je laut gefragt, ob man die Münchener Festspiele, die Richard Strauss’ süßlich-zähes Alterswerk pflegen, oder die Salzburger, die Mozarts Opern oft wie noch kindlichen Paisiello oder ebenfalls wie schon vertrottelten Strauss spielen, nicht lieber eingehen lassen sollte. Ihr Zuckerguß schützt sie wie Patina.

1.

Um Purchase soll getrauert werden. Hier wurde Strehlers "Sturm"-Inszenierung gezeigt, die bestürzende Büchner-Trilogie des Collettivo di Parma, Jérôme Deschamps’ wundersame Herzensclownerie "C’est dimanche". Peymanns Bochumer Truppe, Forsythes Frankfurter Tänzer, das Grips-Theater wurden in die USA geholt – wo man Europas Theater sonst nur aus Londoner Großmusicals kennt. Diesmal war Osteuropa zu Gast: aus Krakau Wajda mit "Hamlet IV" und "Dybbuk", aus Moskau die Truppen Wassiljews, Jeremins. Den wahren Abschied beging man aber mit Musik. Nochmals, vereint zur Trilogie, wurden Peter Sellars Inszenierungen der drei großen italienischen Opern Mozarts gezeigt, denen Purchase seinen Off-Weltruf verdankt. Und man ließ den Dirigenten Roger Norrington fürs letzte Wochenende ein verfremdet-feierliches Lebewohl ausdenken: fünf Vorträge, eine didaktische Probe, vier Konzerte – rund um Beethovens "Neunte". Von Gluck bis Méhul, von Rossini bis Spohr hörte man zuerst Symphonik der Vorläufer, Feinde, Anbeter, Nachfolger auf Originalinstrumenten; dann die Probe; danach erst mit geschärften Ohren, "An die Freude": ein alternatives Trauerfest.