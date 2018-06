Was hat das amerikanische Publikum in diesem Sommer mehr fasziniert? Die Saga einer tüchtigen Frau, die durch die Ehe mit dem Boß zu märchenhaftem Reichtum aufstieg, aber darüber zu einer habgierigen, bissigen Natter wurde? Oder die Tatsache, daß auch die Herrscherin über das Helmsley-Hotel-Imperium in New York vor den Häschern der Steuerfahndung nicht sicher ist? Die lächerliche Marmoreinfassung ihres Swimmingpools, die „Königin“ Leona wie so viele andere Dinge den Hotelkonten anlastete, führte in den Sturz; doch nicht die Summe ihres Vermögens (die „konservativen“ Schätzungen gehen bis zu fünf Milliarden Dollar) oder die Zahl der drohenden Gefängnisjahre beflügeln die Urlaubsgespräche, sondern die Szenen und Sentenzen aus Leonas Alltag.