Was hat Glemp zu seinen antisemitischen Tönen bewogen?

Von Hansjakob Stehle

Dem Ungeheuerlichen des Ortes entspricht nur das Ausmaß an Peinlichkeit, wenn sich in Auschwitz christlich-jüdischer Streit entzündet. Wie konnte der alte Schuppen am Rande des Lagers, in dem die Nazis das mörderische Giftgas lagerten und wo seit fünf Jahren vierzehn Nonnen des Karmelitenordens sich nichts als stillen Buß- und Bittgebeten widmen, zum Stein des Anstoßes werden? Nicht nur, weil der jüdischen religiösen Tradition Häuser des Gebetes an Orten des Todes fremd sind, sondern weil schon bei der Errichtung dieses Auschwitz-Klosters ein fataler katholischer Mißton ausgerechnet aus Deutschland kam und banale Mißverständnisse erzeugte, die schließlich durch polnische Kardinalfehler noch verschlimmert wurden.

Als "Festung für Gott" und "Geschenk für den Papst" hatte Pater Werenfried van Straaten, der übereifrige Agitator der "Ostpriesterhilfe" (Königstein), 1985 in einem weltweiten Spendenaufruf das Auschwitz-Kloster bezeichnet und es auch noch als "Unterpfand der Bekehrung unserer verirrten Brüder" angepriesen. Als solche fühlten sich da Juden um so mehr angesprochen und vereinnahmt, als sie selbst, für die Auschwitz ja Inbegriff ihrer größten Tragödie ist, dabei keines Wortes gewürdigt worden waren. "Man muß zugeben, daß wir Katholiken vielleicht die begründete und verständliche Empfindlichkeit der jüdischen Gemeinschaft unterschätzt haben", gestand Jerzy Turowicz, der Chefredakteur der Krakauer Katholischen Wochenzeitung, schon 1986 und empfahl, "dieser Überempfindlichkeit mit Respekt zu begegnen".

Eben daran haperte es jedoch auch, nachdem im Juli 1987 bei längeren Gesprächen in Genf eine jüdisch-katholische Übereinkunft erzielt worden war, die immerhin vier Kardinäle unterzeichneten – auch der zuständige Krakauer Erzbischof Macharski. Die betenden Nonnen.sollten einige hundert Meter entfernt vom Auschwitz-Lagergelände in einem – freilich erst noch zu erbauenden – ökumenischen Gebets- und Begegnungszentrum "ihren Ort finden", so wurde ziemlich verschwommen formuliert. Eine Zweijahresfrist war dafür vereinbart. Doch wegen Material- und Geldmangel (der in Polen allerdings den blühenden Kirchenbau kaum behindert) kam dieser Neubau bis heute nicht in Gang. So verzögerte sich auch die Verlegung des Klosters so lange, bis neuer Verdacht entstand, ja unglückliche Überreaktionen ausgelöst wurden – so als jüdische Demonstranten aus den Vereinigten Staaten in das Klostergelände eindrangen und von Bauarbeitern, die mit Ausbau statt mit Abbau beschäftigt waren, handgreiflich und mit antisemitisch getönten Beschimpfungen vertrieben wurden.

Kurzschluß oder Vorwand

Statt solche Alarmzeichen zum schnellen Handeln im Sinne des Abkommens zu nutzen, kündigte es Kardinal Macharski am 8. August praktisch auf mit der Begründung: In "dieser Atmosphäre aggressiver Forderungen und des bei uns angerichteten Unfriedens" könne man keine Stätte gegenseitiger Achtung errichten. Ein Kurzschluß nur oder, wie von jüdischer Seite geargwöhnt wurde, ein Vorwand, um sich aus ohnehin verschleppten Verpflichtung zu lösen? Die Genfer Mitunterzeichner, auch der Pariser Kardinal Lustiger (dessen Mutter in Auschwitz ermordet wurde), ließen ihr Entsetzen erkennen.