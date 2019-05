Inhalt Seite 1 — Kritikers Leerstuhl Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Lappen hoch – und alle Herzen offen! Die Theatersaison beginnt, und vielleicht ist dieser Beginn schon ihr glücklichster Moment: alles Mißgeschick der verflossenen Spielzeit vergessen, aller Mißmut verraucht. Jedesmal, wenn die neue Saison beginnt, ist jedermann (der Spieler auf der Bühne und sein Bruder im Parkett) ganz Auge, ganz Ohr, ganz Erwartung.

Doch leider gibt es Nachrichten, welche die Euphorie des Neuanfangs gründlich trüben. Der Kritiker bittet ums Wort in eigener Sache. Immer mehr Bühnen verweigern ihm, worauf er seit jeher (also seit einigen tausend Jahren) Anspruch zu haben glaubte: zwei Freikarten für jede Premiere. Immer häufiger bitten in gequältem Amtsdeutsch formulierte Papiere den Rezensenten um Verständnis dafür, daß er diesmal (wegen begrenzter Platzzahl, verschärfter Nachfrage und dergl.) mit nur einer Pressekarte vorliebnehmen müsse. In Hamburg hat sich gar der Kultursenator persönlich um die Abschaffung der zweiten Kritikerkarte verdient gemacht.

Auch wenn nun alle lachen: Es ist eine Schande, ja ein Skandal! Und der jetzt aus Leser- und Theaterkreisen unweigerlich zu hörende Vorschlag, der Kritiker möge sich doch seine zweite Karte selber kaufen ("wie jeder andere Zuschauer"), geht an den sozialen Tatsachen blind vorbei.

Der Kritiker ist eben kein Zuschauer wie jeder andere. Genau besehen ist er der einzige, der am Premierenabend wirklich Premiere hat. Die Schauspieler haben ihre Sache hundertfach geprobt, die Zuschauer dürfen hellwach dämmern oder dumpf genießen. Der Kritiker muß in jeder Sekunde in Hochform sein: Was er jetzt nicht sieht und jetzt nicht begreift, das ist verloren für immer.

Ein grausam schönes, grausam schweres Amt – bei dessen Ausübung kleinste Details von höchster Bedeutung sind. Die Frage, wer neben dem Kritiker sitzt (der Falsche oder die Richtige) ist eine existenzielle! Seines Lebensgefährten beraubt, eingeklemmt zwischen einem schnarchenden Staatssekretär und einem ewig raschelnden Kollegen, wird unser Kritiker niemals die Grenze seiner Wahrnehmungssensibilität erreichen. Und die Theater müssen es dann büßen.

Gewiß, manchmal benutzt der Kritiker die zweite Freikarte nur dazu, den Platz neben sich freizulassen. Eine Unverschämtheit! sagen dann die Ahnungslosen, die nicht wissen, welche Rolle der leere Stuhl an meiner Seite spielt: Freiraum für notwendige Handgriffe (Auswickeln der Hustenbonbons, Batteriewechsel beim Leuchtkugelschreiber) oder einfach Atem- und Überlebensraum gegen die Ausdünstungen stickiger Kunst.

Einsam schreibt der Kritiker, einsam reist er, nun soll er auch noch einsam sitzen. Dabei hat die zweite Freikarte (im Jet oder an der Abendkasse kundig verschenkt) schon manchen Lebensbund gestiftet. Man sollte dieses eher romantische Nebenargument nicht geringschätzen – denn nichts wäre für das Theater schädlicher als ein verbitterter, vom Leben besiegter Rezensent.