Als die letzten Händler 1984 die beiden mächtigen Markthallen am Deichtor in Hamburg verlassen und für das alte Obdach nur noch Verwünschungen ("Zumutung!") übrig hatten, brach eine große Ratlosigkeit aus. Sie abzureißen, kam ernstlich niemandem in den Sinn, dafür sorgte schon das Denkmalschutzamt. Aber was mit diesen Baudenkmalen machen, zwei ausgemacht schönen Exemplaren der Industriebaukunst, errichtet 1911 und 1912? Nicht, daß es an Ideen mangelte; aber dem Eigentümer der Stadt Hamburg – fehlte es an Geld, vor allem an Entschluß- und Tatkraft. Das malerische Eisenskelett setzte Rost an, das rote Backsteinmauerwerk wurde brüchig, Fensterscheiben gingen entzwei. Alle Überlegungen – Winterzirkus, Kunst- oder Popkonzerthalle und dergleichen – scheiterten an den Millionen, die der Senat in seinen Kassen nicht zu finden vermochte.

Doch dann, vom damals Ersten Bürgermeister Klaus von Dohnanyi animiert, erwärmte sich der Industrielle Kurt A. Körber dafür, ein von Berufs wegen höchst erfinderischer und deshalb so erfolgreicher Unternehmer. Er machte die verrottenden schönen Hallen zum Thema seiner (Kunst-) Stiftung, ließ sich den vor allem durch die IBA bekannt gewordenen Architekten Josef Paul Kleihues empfehlen und beauftragte ihn alsbald, das doppelte Baudenkmal für schließlich 25 Millionen Mark herzurichten. Aus den Obst- und Gemüsegroßmarkthallen wurden Ausstellungshallen, an denen es Hamburg bisher gemangelt hatte. Viele große populäre Kunst- und Geschichtsausstellungen, mit denen andere Städte sich für den Bildungstourismus interessant gemacht haben, können nun also auch hier Station machen.

Die südliche Halle, mit ihrem annähernd quadratischen Grundriß die kompaktere, mißt 1860 Quadratmeter; sie ist voll klimatisiert und kann für die empfindlichsten Kunstwerke auch abgedunkelt werden. Die nördliche, langgestreckte Halle hat ein Haupt- und zwei Seitenschiffe, sie ist 4080 Quadratmeter groß und leichten Schwankungen der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt.

Am vergangenen Wochenende wurden sie mit Bläsermusik und Reden eröffnet (die Redner dabei auf einer Tatlin nachempfundenen Treppentribüne), freilich nicht mit der erwarteten, dem Ereignis wirklich angemessenen Kunstausstellung mit dem programmatischen Titel "Einleuchten"; sie ist auf November verschoben worden. Statt dessen zeigt man sogenannte "Maritime Leckerbissen", das sind Schiffsmodelle, die nun auch wie "Leckerbissen" auf flachen, runden, im Raum verteilten Tortenscheiben mit Papierrüschen "kredenzt" werden. In der großen Halle nebenan wiederum wird Hamburg auf Farbphotos als eine "Stadt im Fluß" vorgeführt; es ist eine langweilige, zum Teil unverständliche Ausstellung, deren Ordnung ebenso wie ihre Botschaft im dunkeln bleibt.

Beide Hilfsausstellungen sind der Tribut, den die vom Stifter ausdrücklich unabhängige Betreiber-Gesellschaft dem Stifter gezollt hat: Er wollte, ehe die elitäre Gesellschaft der Kunstbetrachter sich angelockt fühlt, daß das Volk der Hamburger sich in die Hallen ergieße: Es ist eingeladen, zum Preise von fünf Mark (oder mehr) Kacheln zu signieren und sich damit an den Pfeilern des Kellers zu verewigen – die Körber-Stiftung will den Spendenbetrag dann verdoppeln und alljährlich irgendeinen Glückspilz die Zinsen für irgendeinen wohltätigen Zweck ausgeben lassen. Eigentlich ein origineller, wenngleich etwas kitschig verbrämter Gedanke, mit der massenhaften Besitzergreifung der Deichtorhallen durch die Bürger der Stadt anzufangen – mit so unbedarften Ausstellungen jedoch haben sie es nicht verdient. Bemerkung eines Enttäuschten: "Kunst-Stadt? Gemüse."

Die Devise "Kunst statt Gemüse" jedenfalls hat den Hamburgern das anmutig spröde Baudenkmal erhalten. Doch wie stets bei derlei Inhaltswechseln ging es nicht ohne Kompromiß ab, und wie immer gesellt sich zum Hochgefühl über die gute Tat ein anderes. Hamburg hat zwei geräumige, herausfordernd große Ausstellungshallen geschenkt bekommen – aber sie haben dabei den rostigen Charme einer standhaft gealterten, romantisch empfundenen Gebrauchsarchitektur verloren. Die Fassaden geben am ehesten noch die verspielte Ruppigkeit von Eisen, rotem Backsteinmauerwerk und grauem Putz, von malerisch gebrochenen hohen Giebeln, Pilastern und Figurenschmuck wieder.

Das Innere allerdings wirkt erstaunlich glatt, übermalte Markthallenvergangenheit, äußerst zweckmäßig: die Eisenkonstruktion hellgrau, die Felder dazwischen und die Opalglasfenster weiß, perlgrau der fugenlos gegossene, noch glänzende, in ein paar Wochen stumpf getretene Industrieboden; die Backsteinmauern zwar originalgetreu erhalten, aber hinter weiß gestrichenen Bilderwänden versteckt; über dem ehemals schrägen Marktplatzboden mit seinem fast zwei Meter hohen Quer- und Längsgefälle nun ein neuer, waagerechter Boden, im Hohlraum darunter das Röhrengewirr der Elektro-, Heizungs-, Kühl- und Lüftungsinstallationen. Er trägt wie der Alte nur Lasten bis zu 500 Kilogramm je Quadratmeter – also nicht das Gewicht von Monumental-Skulpturen, wie sie Serra, Kiefer oder Rückriem hervorzubringen lieben. Es ist gar kein Zweifel, daß Josef Paul Kleihues aus den beiden Großmarkthallen zwei sehr schöne, ansehnliche, helle, unerschöpflich zu inszenierende Ausstellungshallen gemacht hat und das auf eine eindrucksvoll uneitle Weise – kein Zweifel aber auch, was das gekostet hat: Der erhöhte Boden bringt die alten Maßverhältnisse durcheinander (auch wenn der Architekt glaubt, die Proportionen seien niemals so vollkommen gewesen wie jetzt); die so flau wirkenden weißgrauen Stellwände vor dem Gemäuer lassen vom alten, merkwürdig majestätischen Raumeindruck nur noch die stattlichen Dächer mit den hohen Giebelfenstern übrig; der Raum, eine bleiche Schönheit, deren Konturen sich seltsam verwischen, braucht nun das Szenario der Kunst, um lebendig zu werden.

Draußen aber ist anderes zu befürchten: Idyllisierung. Schon ist die Straße, die zwischen beiden Hallen hindurch führte und die urbane Verbindung zwischen dem Freihafen und den neuen Großmarkthallen bildete, eingeebnet worden – gegen den sehr verständlichen Protest der Händler, die sie doch nur frühmorgens benutzen wollten. Bald droht vor der Nordhalle ein Teich- und Rasenidyll – angeblich auch für die vielen ringsum arbeitenden Angestellten des Kontorhausviertels gedacht. Doch wem macht es schon Vergnügen, so wie vom U-Bahnhof Steinstraße aus hintereinander fünf Ampeln passieren zu müssen, deren jede partout (und sehr lange) auf Rot schaltet, sobald man sie erreicht hat? Und wer hielte es im Lärm und Gestank dieses monströsen Verkehrskreisels, der sich hier breitmacht, auch nur zehn Minuten lang aus? Wie absonderlich auch: Der Parkplatz vor der anderen Halle wirkt da ganz unerwartet natürlich. Und dennoch: Hamburg kann zufrieden sein. Es hat etwas Neues bekommen, indem es etwas Altes mit Anstand erhalten hat. Manfred Sack