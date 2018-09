Mein Intelligenzzerfall geht rasch vor sich. Ich lobe mir den Winter, da liegt Schnee drüber. Früher las ich ganze Zeilen wieder, die ich geschrieben hatte, zum Beispiel schrieb ich, umfassend und kurz: „Hier ist Temperatur!“ (in meinem Brief an B.G. in Niedersachsen vom 23. 7. 1983; wie grossartig fasste ich es damals, ach!). Heute kann ich nur noch die Satzzeichen wiederlesen: Unkt und Koma, Frage- und Ausrufeleichen, ahem. Ein wichtiges Zeichen ist das Herz in der Rinde. Er zeugt davon, dass zwei sich unter dem schweren Seitenast küssten und knorrig wurden. Wirst du knorrig? Bist du dunkel? Wann trankst du dein letztes Bier im Bräuhaus mit Adolf, dem Inntaler Startrompeter an der grossen Tuba? Hat die Gruberowa auch dir die Konzertkarten gesperrt? Wärst du fähig, sperrte sie sich nicht, über sie zu berichten? Falls du das Feld ankreuzt, wir sagen nicht welches, gehörst du zum Widerstand des allgemeinen Schweigens, das du nun schwärzlich als Wetter hereinbrechen lässt, um diesem dezerebralisierenden (dämlichen) Sommer die neunschwänzige Katze zu zeigen. Schwitz nicht, werd hitzig! Prügle ihn. Wenn du ihn besser prügelst als ich, darfst du von dir sagen: Ich habe jemanden im Prügeln geschlagen. Hast du auch einen auf dem Schoss, der, wo du dich zurücklehnst und unterm Inkubus auf Brust und Lenden seufzst und nach Ozon ringst, bereits deinen Platz einnimmt und statt deiner die Tippmaschine dirigiert? Bereits schreibt Solti statt deiner. Veni vidi vanitas. Mensch, gedenke ... (irgendwessen, im Genetiv. Wirkt immer.)