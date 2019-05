ARD, Donnerstag, 14. September, 20.15 Uhr: "Der schöne Mann", Dokumentation von Heidi Adams

Die Frau als Schmuck, als Zierde des Mannes, der Mann als ihr Sinn und Zentrum, als das Eigentliche des Menschseins, dessen Ernst und Würde – so war es wohl einst. Das Weib hat sich emanzipiert, es tut, was Männer heute tun, ebensogut wie sie, wenn nicht noch besser. Woran das liegt? An dem, was Männer heute tun?

"Ein Mann, der muß nicht immer schön sein, denn darauf kommt es gar nicht an... Nur eines muß er sein – ein Mann!" – ein alter Schligertext, der so recht aus der Mode gekommen ist. Der moderne Mann soll schön sein. Beim Friseur werden nicht mehr nur die Haare geschnitten, es wird gekräuselt, getönt, gefönt, gesträhnt, dauergewellt (!). Es gibt Kosmetikerinnen, Duftberater, Visagisten, Brillendesigner – für Männer. Und es gibt Farbberater; Farben "sprechen", sie sollen etwas über das Ich des farbberatenen Mannes erzählen: wem eigentlich, wenn nicht zuerst diesem "Ich" selber?

In einer erheiternden Szene dieses nicht durchweg ironischen Films werden wir Zeugen einer solchen Farbberatung. Ihr sei, sagt eine weibliche Betrachterin dieser Szene, das Lachen im Halse steckengeblieben: Hier werde die neue Opfergruppe der Modeindustrie vorgeführt. In der Tat weisen die entsprechenden Branchen zweistellige Wachstumsraten auf. Aber warum eigentlich sollte frau sich darüber grämen?

Sollte frau nicht vielmehr darob frohlocken, daß dem Mann sein vielgeschmähtes Rollenverständnis offenbar abhanden kommt – das Spröde, das glanzlose Beisichsein und Wissen-was-man-will, das Unternehmen und Erobern? Charakter statt Farbe, ein Ich statt einer Hülle? Hat der wilde, der rauflustige Mann nicht genug Unheil über die Menschheit gebracht? Und kann man es nicht als Vorzeichen süßesten und endgültigsten Friedens nehmen, wenn er sich endlich Dauerwellen ins ungebärdige Haar fönen läßt?

Ach, Ihr Frauen, Ihr wißt ja nicht, was Ihr wollt. Ihr wißt ja nicht, wie Ihr uns wollt. Wie aber sollen wir ohne Euch wissen, wer wir sind? Martin Ahrends