Was man so denkt, lange nach Mitternacht, im Krankenhaus – Tagebuch einer Patientin

Von Maria Theresia v. Waldow

Heute war ein besonderer Tag. Ich sollte wegen eines kleinen Tumors operiert werden. Sie haben ihn auf dem Computertomographen gefunden. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sie sich gefreut haben. Ich war kaum aus der Ankleidekabine raus. Da liefen mir der Radiologe und der andere Arzt entgegen und riefen ganz aufgeregt: "Wir haben’s, wir haben’s."

Ich wußte genau, was sie meinten. Sie meinten den Übeltäter. Ich hab’ mir irgendwie ein Bild in den Kopf gesetzt von einem schmierigen, unrasierten Typen in schwarzen Wildwestklamotten. So ein Bösewicht, der mit seinen zwei Colts das ganze Dorf unsicher macht. Sie haben lange gesucht. Drei Monate. Natürlich lag ich nicht die ganze Zeit hier, aber sieben Wochen mindestens sind es schon, und der Gedanke, daß dies alles bald vorbei wäre, Vergangenheit, das hat mich schon gefreut.

Ich weiß nicht, ob du dich mal in solcher Situation befunden hast. Da sitzt du ganz schön zwischen Baum und Borke. Wenn du raus bist, schleppst du dich rum, bist krank, hast Fieber. Dann kommst du hierher, fühlst dich eigentlich besser. Aber kein Wunder. Im Krankenhaus hast du dein tolles Bett, wo du den ganzen Tag lesen kannst, schreibst Briefe, telephonierst, und ab und zu läßt du dir sogar die Haare waschen und fönen. Aber paß auf, die haben dich fest im Griff. Du mußt machen, was die wollen. Egal was, scheußliche Sachen trinken, auf Mahlzeiten verzichten, stundenlang stillhalten, dich andauernd pieksen lassen, und dabei bist du doch gar nicht fit.

Wenn du aber dann sagst, ich mach’ nicht mehr mit, wirst du "auf eigene Gefahr" entlassen. Das hört sich immer so an, als ob dein Kopf dir gleich von den Schultern fällt, wenn du dich nur über die Schwelle wagst. Aber das ist auch keine gute Sache. Die Familie ist sehr sauer, und du kriechst nur mit halber Kraft rum.

Na ja, ich dachte, es ist gut so, bald hab ich’s hinter mir. Der Fall (das bin ich) würde dann wahrscheinlich noch ein paar Mal von allerlei Professoren, Oberärzten, Assistenten, Schwestern, Pflegern und Putzfrauen verschiedener Nationalitäten besprochen, aber dann bin ich – der Fall – schon längst ohne Spur verschwunden. Ich war nach der Untersuchung bald zurück in meinem Bett, wo alles eigentlich ziemlich sicher ist. Nicht immer, aber das will ich dir mal erklären. Wenn ein Rollstuhl reinrollt, oder sie dich sogar in deinem Bett aus dem Zimmer rausfahren, dann bist du höchstwahrscheinlich in Gefahr. Dann kann alles passieren. Du wirst irgendwo aufgeschnitten, oder die holen lauter vertrocknete Gaze aus deiner Operationswunde, oder sie drücken und tasten genau dort, wo es so wahnsinnig weh tut. Das kann alles außerhalb deines Zimmers passieren.