ZDF, Donnerstag, 31. August: "50 Jahre nach Weltkriegsbeginn"; ARD, Freitag, 1. September: "Als der Krieg begann"

In einem gewissen Sinn ist der Bildschirm ein subversives Instrument: Er banalisiert gnadenlos alles, was ihm vor die Röhre kommt. Hehre Festakte schrumpfen zu törichten Miniaturen, pompöse Paraden zu kindischen Zappeleien. Es steckt darin ein nicht zu unterschätzender Vorteil: Das Massenmedium Fernsehen zwingt die ihm ergebenen Gesellschaften zu einem bedingten Abschied von der Grandiosität.

Man kann’s auch so sagen: Feierlichkeit als unerklärter Schauer kommt im TV bei Ehrungen, Gedenktagen oder Truppenschauen nicht ordentlich auf, die Kamera filtert sie gleichsam weg, und die Erhabenheit wird elektronisch ihrer intimen Nähe zur Lächerlichkeit überführt. Es ist nicht allein die Zweidimensionalität des Abbildes, die diesen Effekt hervorbringt – Gemälde, Photo und Kinofilm kennen ja ihr Pathos – sondern neben dem geringen Format des Bildschirms die Wohnstubentraulichkeit seines Standorts, beziehungsweise das Fehlen eines großen Publikums. Letzteres, das atmende Kollektiv, scheint verantwortlicher Produzent des erwähnten Schauers zu sein. Hier sieht man, daß die vielgescholtene Vereinzelung, zu der Fernsehen führt, eine geradezu aufklärerische Kraft entfalten kann.

Für Redaktionen, die feierliche Sendungen rüberbringen sollen, liegt darin ein Problem. Sie können auf keine Atmosphäre bauen, auf keine Bereitschaft ihrer Rezipientenschar zu frommer Scheu und Ergriffenheit, und sie müssen fürchten, einen Gegenstand von hohem Symbolwert platt und klein zu kriegen.

Im Falle der 50. Wiederkehr des 1. September 1939 retteten sich ARD und ZDF außer ins Dokumentarische in die Debatte, aber auch hier kämpften die Moderatoren sichtlich mit einem Mangel an garantierter Ehrfurcht und wanden sich unter dem lastenden Eindruck des Hohl-Pflichtschuldigen. Reinhard Appel, der am Donnerstag "aufklärend wirken", "Schuld öffentlich bekennen" und dabei noch in einer Achter-Runde "nach vorn diskutieren" wollte, hatte zu einem bleichenden Gesichtspuder dunkles Vibrato angelegt und das Glück, mit Theo Waigel, der jüngst einen "Rechtsvorbehalt" bezüglich der polnischen Westgrenze vortrug, einen idealen Buhmann im Studio zu haben. So gewann das Unternehmen angenehm unfeierliche Fahrt, aber wenn sich Appel dann an die pflichtschuldig als weibliches Element eingeladene polnische Studentin wandte: "Wie empfinden Sie diese Debatte?", war er wieder da, der Krampf, den im Fernsehen kein kollektives Gemütscrescendo zur Erbauung adelt.

Fritz Pleitgen hatte es am Freitag im Ersten etwas leichter, denn mit Wladyslaw Bartozewski und Willy Brandt waren ihm nur zwei Diskutanten beigegeben, wobei der polnische Professor die Neigung des Altkanzlers zur fernsehuntauglichen pompösen Phrase durch Lebhaftigkeit und Klartext wettmachte. Leider wurde Bartozewski immer wieder unterbrochen durch "Live-Schaltungen" nach Danzig, Dortmund und Bad Godesberg, wo Leute befragt wurden und Künstler und Redner den Frieden beschworen. Ein Fernsehstudio verfährt mit seinen Gästen gern so höflich wie ein privater Gastgeber, der die geladenen Freunde bittet, sich einstweilen zu unterhalten, während er sich an den Fernseher oder ans Telephon zurückzieht. Immer wieder sollte was anderes wichtiger sein als Brandt und Bartozewski – und war doch nur Beweis dafür, daß Feiern im Fernsehen nicht ankommen. Barbara Sichtermann