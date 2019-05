Inhalt Seite 1 — Verfrühter Jubel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hoffnung auf eine Heilung von Aids beflügelte jüngst die Presse und die Börse. Von "neuer Therapie" war die Rede und "Hoffnung für Millionen Infizierte". In London und an der Wallstreet schossen die Aktienkurse von Wellcome, dem britisch-amerikanischen Hersteller von Azidothymidin (AZT), raketengleich in die Höhe, getrieben von den Erwartungen zahlreicher Spekulanten. Doch wie sicher sind die Erfolgsmeldungen?

Auslöser für all die Aufregung war im wesentlichen eine Meldung der Nationalen Gesundheitsinstitute (NIH) in Washington. Die amerikanischen Aids-Forscher haben in eine Plazebo-kontrollierte Studie 3200 HIV-positive Freiwillige aufgenommen. Diese zeigten noch keine klinischen Krankheitszeichen – meist ist ja die Inkubationszeit, also die Dauer bis zum Ausbruch der Krankheit, sehr lang. Die Teilnehmer an der Studie wurden in drei Behandlungsgruppen eingeteilt: Eine Gruppe erhielt 500 Milligramm AZT täglich verordnet, eine zweite 1500 Milligramm, und die HIV-Infizierten in der dritten Gruppe erhielten wirkstofffreie Tabletten, also Plazebos.

Die Kommission für Arzneimittelsicherheit, die den Studienverlauf in den 32 beteiligten Untersuchungszentren in den USA ständig überprüfte, stellte im vergangenen Monat fest, daß die Studienteilnehmer mit einem bereits geschwächten Immunsystem von der AZT-Prophylaxe am meisten profitierten. Insgesamt waren 1300 zu Beginn des Tests zwar noch äußerlich krankheitsfrei, also ohne opportunistische Infektionen, wie sie dem sogenannten Aids Related Complex (ARC) entsprechen. Sie wiesen aber im Blutbild eine deutliche Verringerung jener weißen Blutkörperchen (T4-Helferzellen) auf, die in der Immunabwehr eine wichtige koordinierende Funktion übernehmen, jedoch fatalerweise von den HI-Viren infiziert und zerstört werden. Bei der untersuchten Personengruppe lag die Zahl der T4-Helferzellen unter 500 pro Volumeneinheit Blut. Aids-Forscher erachten als kritische Grenze eine Zahl von 600 dieser Blutkörperchen.

Im bis jetzt zweijährigen Studienverlauf wurden 53 Patienten beobachtet, bei denen sich erste Aids-Symptome entwickelt haben. Dabei gehörten zur Plazebo-Gruppe 36 Kranke. Hingegen war in der mit dem richtigen Wirkstoff (AZT) behandelten Gruppe nur bei siebzehn HIV-Positiven die Krankheit fortgeschritten. Ohne Medikament scheint demnach bei rund doppelt so vielen Menschen die Krankheit schneller fortzuschreiten. Statistisch sind diese Unterschiede signifikant.

Doch sind sie – man bedenke die relativ kleinen Zahlen – auch tatsächlich relevant? Und können diese Ergebnisse auf alle noch krankheitsfreien HIV-Positiven so ohne weiteres übertragen werden? Diese Fragen müssen gestellt werden, denn eine vorbeugende, prophylaktische AZT–Medikation ist alles andere als risikofrei. Das betrifft einerseits die Häufigkeit und Schwere von unerwünschten Nebenwirkungen, die ja dosisabhängig sind. Durchaus noch schwerwiegender könnte andererseits eine Resistenzentwicklung gegen AZT sein. Dies befürchten einige Aids-Experten, zum Beispiel Manfred Dietrich vom Hamburger Tropeninstitut.

Auch Bernhard Schwartländer vom Berliner Aids-Zentrum hat Bedenken. "AZT hemmt die Vermehrung von Aids-Viren. Es muß daher ständig, das heißt ein Leben lang genommen werden. Wenn sich tatsächlich im Infizierten eine Resistenz entwickeln sollte, was bleibt uns dann noch für die Behandlung des Vollbildes von Aids?" Über die Auswahlkriterien, die dem amerikanischen Studienprotokoll zugrunde lagen, besteht hier noch keine Klarheit. Den Eintritt in prophylaktische AZT-Behandlung von der Zahl der T4-Helferzellen abhängig zu machen ist nach Meinung von Bernhard Schwartländer problematisch: "Wir kennen HIV-Positive mit nur 200 T4-Helferzellen, die keinerlei Krankheitszeichen aufweisen und damit über lange Zeit beschwerdefrei leben. Da in der Studie des NIH so extrem unterschiedliche Probanden versammelt sind, müssen die Ergebnisse ohne genaue Kenntnis der Aufnahmekriterien sehr vorsichtig interpretiert werden."

Diese Vorsicht scheint aber gerade im Hinblick auf die Weiterführung der Studie bei HIV-Infizierten mit einer normalen Zahl von T4-Zellen am Platz zu sein. Die völlig Gesunden stellen die weitaus meisten der Virusträger in der Bevölkerung. Und gerade in dieser Gruppe hat die Studie bisher offenbar noch keine deutlichen Ergebnisse gezeitigt. Jedenfalls wollen die Amerikaner ihre Untersuchung weiterführen.